„Dvě kola před cílem jsem se stále cítil velmi dobře. Tak jsem si řekl, že bych to v tom nejdelším kopci mohl zkusit. Odjel jsem za těmi třemi, co útočili přede mnou. Ke konci to vypadalo, že nás dojedou, ale jeli jsme pořád vysoké tempo a nakonec to vyšlo. Bohužel ve spurtu mě pár desítek metrů před cílem chytla křeč a už jsem Němce nedokázal přelézt. Ale jsem s výsledkem spokojený a je to dobrý," přiblížil pro web RoadCycling.CZ Mathias Vacek průběh a závěr závodu v jeho podání.

Vacek si po stříbrném úspěchu pochvaloval i týmovou spolupráci. „Vpředu jsme byli všichni, naskakovali jsme do úniků, až se nakonec podařilo odjet mně. Pavel (Bittner) se dobře umístil ve skupině za námi. Takže super práce a doufám, že to takto půjde dál,“ komentoval vicemistr Evropy. K závodu v portugalské Anadii se registrovalo 136 cyklistů z 31 evropských zemí. Jelo se na stejném okruhu jako všechny předešlé kategorie.

Cyklisté se museli v průběhu závodu vypořádat s velkým horkem. Velký podíl na stříbrné medaili měli i servismani. „Odvádějí dlouhodově výbornou práci, ale nejsou tolik vidět. Bez nich by to ale nemohlo fungovat. A já i jim jsem vděčný za podporu,“ uvedl Vacek.

Výborné vystoupení čwkého týmu do 23 let podtrhli i další závodníci: Pavel Bittner dojel na konečném 8. místě ve skupině, která přijela tři vteřiny za vedoucí čtveřicí. Hlavní peloton čítal necelou padesátku cyklistů a mezi nimi byli i Jakub Ťoupalík, Filip Řeha a Petr Kelemen. Závod dokončil i Karel Vacek, přestože ho v posledním okruhu postihl pád, a zaznamenal tak v cíli desetiminutovou ztrátu.

Mathias Vacek je považován za největší současný talent české cyklistiky. Před měsícem mu bylo 20 let. Už loni získal angažmá v Pro týmu Gazprom - RusVelo a v jeho dresu letos vyhrál etapu na UAE Tour, etapáku nejvyšší kategorie UCI. Jenže v souvislosti s válkou na Ukrajině byla týmu na jaře tohoto roku odebrána licence a Mathias se podobně jako dvacítka dalších cyklistů ocitl na cyklistické dlažbě. Mathias už měl ale jistotu, že v dalším roce nastoupí do World týmu Trek-Segafredo, ovšem po konci Gazpromu potřeboval tým, za který by mohl závodit. Trek měl ale plný stav a čekání na výjimku ze strany UCI nevycházelo.

Závodil tedy alespoň za reprezentaci na Závodě míru pro kategorii U23, kde vyhrál prolog, celkově skončil na 3. místě jako nejlepší mladý závodník. A pak v dresu CK Fany Gastro Příbram objel mistrovství republiky, kde vyhrál časovku ve své věkové kategorii. Na nedostatečný počet závodních kilometrů poukázal reprezentační trenér Tomáš Konečný, když hledal důvody, proč Mathias dojel na Mistrovství Evropy ve své jedné z parádních disciplín, časovce, až na 15. místě.

"Myslím, že když člověk takhle nezávodí, jako se to stalo mně, že to je hodně o hlavě. Snažím se objet, co se dá. Hodně šancí mi dala reprezentace, za což jsem hodně vděčný. Snažím se být také v kontaktu s lidma, kteří mi pomáhají, hlavně tedy s trenérem, a udržovat si stále motivaci," řekl Mathias k okolnostem vyšší moci, která letos poznamenala jeho závodní program.

A protože se Mathias umí i velmi dobře pohybovat v těžkých kopcích, měl by v následujících letech patřit mezi ty světové cyklisty, kteří se budou ucházet o celkové umístění v těžkých etapových závodech, doufejme že Grand Tours nevyjímaje.