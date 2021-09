Ve stejné hale se konala soutěž II. výkonostní třídy. Zde měly Poděbrady v průběhu dne tři závodnice. V kategorii 8 -10 let se na šestém místě umístila Michaela Pospíšilová a v kategorii 11 - 13 let skončila patnáctá Anna Vaněrková. V odpoledním bloku se nově v kategorii ženy představila Eliška Hněvsová a přivezla si spolu s trenérkou Nelou Vohradskou páté místo. „Na všechny naše závodnice jsme pyšné,“ radovala se trenérka poděbradského oddílu Monika Sobotková. „Není samozřejmostí, že se dokázaly po roce online tréninků opět vrátit na závodní plochu,“ přidala Sobotková.

V Mladé Boleslavi se konala soutěž ve sportovním aerobik III. výkonostní třídy. Na tuto soutěž se připravovala poděbradská závodnice Klaudie Kadlecová. Teprve osmiletá závodnice se v kategorii 8 -10 let neztratila a při svém prvním startu v této vyšší kategorii uspěla na chvalitebnou. Přivezla si spolu s trenérkou Aničkou Špitálskou druhé místo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.