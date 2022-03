Aktivně jsem hrál odmala fotbal. Začínal v Opolanech. Mým stropem byla divize, kterou jsem si před mnoha lety vyzkoušel za dnes už neexistující AFK Kolín a především pár sezon za Velim.

Zdroj: Deník

Moc rád vzpomínám na nejdelší angažmá v Bohemii Poděbrady, a pak právě na Velim. Tyto dvě štace se staly mojí srdcovou záležitostí. A v těchto klubech jsem strávil také několik sezon jako trenér.

V padesáti (to už se snad ani nesmí říkat) už to po fyzické stránce není jako dřív, ale alespoň občas se snažím hýbat, chodím si zahrát tenis. Za pravý úspěch ale nyní považuji spíš to, že k fotbalu našel cestu u můj třináctiletý syn.

FOTO: Naše play off začalo už někdy v prosinci, culí se kapitán kozlů Krejčík

Napište svému sporťákovi



Máte zajímavý tip na článek, potřebujete mi něco sdělit? Není problém, jsem tu pro vás. Kontaktujte mě na mailu vladimir.malinovsky@denik.cz. A ještě si určitě pusťte video, nejen to moje - před kamerou se ocitl každý ze sporťáků Deníku.