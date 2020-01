„V letošním roce se opět po pěti letech vrátilo finále do Poděbrad. Tentokrát jsme museli z důvodu rekonstrukce haly Bios soutěž uspořádat v prostorách Sokolovny. Soutěže se zúčastnilo sto třicet tři dětí opravdu z celé republiky. Pro pohár si přijelo i padesát nejaktivnějších závodnic, které se zúčastnily celé Tour,“ uvedla Monika Sobotková, trenérka poděbradského oddílu. „Děkujeme nejstarším děvčatům z oddílu, které celý den pomáhaly s pořadatelskou službou. Za sponzorské dárky děkujeme všem sponzorům, díky jim bylo finále opravdu mistrovské,“ přidala Sobotková.

Nejlepší umístění poděbradského klubu v kategorii do šesti let bylo druhé místo Klaudie Kadlecové. Julie Vitoušová byla čtvrtá a ve finále byla Sofie Novotná. V kategorii 7 – 8 let je od září stále zlatá Míša Pospíšilová, získala pohár i šerpu Mistryně Bohemia Aerobic Tour. V této kategorii si ve finále zacvičily i Karolína Veselá, Vanessa Čermáková a Justýna Fejfarová. V kategorii 9 – 10 let měli domácí ve finále jedinou zástupkyni Aničku Vaněrkovou, ta byla sedmá. Agáta Novotná, Eliška Točíková , Kateřina Děčková a Tereza Pospíšilová si zacvičily v kole základním.