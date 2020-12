„Tréninkové dávky se už snížily. Od začátku povinné domácí karantény se snažím udržet formu, aby si tělo jednak trochu odpočinulo a zároveň bylo připravené na závod. Doma mám jednu místnost zařízenou na trénink, na kolo si občas vyjedu i ven a víc toho není potřeba,“ vyprávěl šestatřicetiletý jezdec žijící ve vesnici Znosim kousek od Vlašimi a který nedávno oslovil veřejnost knihou Moje cesta na Dakar.

Vaší přípravě loni předcházelo těžké zranění, kdy jste si v Mnichově při nevydařeném skoku zlomil obě nohy. Jak jste se pak rozkoukával v nové disciplíně?

Začal jsem jezdit v dubnu, což bylo zhruba rok po nehodě. Skončil jsem třetí v Řecké rallye a zjistil jsem, že mi to docela jde. Pak jsem nastoupil na Polskou Baju, ale tam jsem to po prvním dnu kvůli bahnu odpískal. Poslední možností byla rallye v Andalusii, kde startovali nejlepší motocyklisté světa a byla to i kvalifikace na Dakar. Skončil jsem druhý ve své kategorii a získal představu, jak to bude v lednu vypadat. Jezdci mi líčili, že si mám přimyslet poušť, delší etapy a časnější vstávání. Jinak že je to prý skoro jako Dakar.

Ve freestylu jste byl v akci jen pár desítek sekund. Máte představu, jak teď budete zvládat mnohahodinové nálože?

Snažil jsem se své fyzično předělat na jiný výkon. Tréninky se protáhly a přešly do nižších tepů, aby si tělo zvyklo pracovat ekonomicky. Myslím, že jsem připravený nejlíp, jak to šlo. Nedal jsem na řeči některých radilů, že jsem na Dakar moc malý a lehký a potřebuju do sebe futrovat různé nezdravé věci, abych přibral. Jedu si po svým. Nějaké kilo navíc mám, ale spíš jsem se učil pracovat se stravou tak, abych energii doplňoval každé dvě hodiny. Věřím, že to půjde i na Dakaru.

Jak jste na tom po loňském zranění zdravotně?

Nohy nejsou ve stoprocentní formě a už asi nikdy nebudou. Pořád v nich mám 43 šroubů. Nemohu třeba běhat. Až se vrátím z Dakaru, rád bych se šroubů zbavil. Je jich tam ale moc a pan doktor si není jistý, jestli se povede vytáhnout všechny.

Na Dakaru budete v roli nováčka a navíc jediný ve svém týmu, nemůže to na trati znamenat určité mínus?

Myslím, že to zvládnu. Za pár letošních startů jsem zjistil, že mě soupeři mají rádi. Když jsem něco potřeboval, vždycky mi někdo poradil. Snad to tak bude fungovat i dál. Jsem v dobrém vztahu s týmem MRG i dalšími českými jezdci.

Jak vnímáte trable způsobené čínskou nákazou?

Ke vstupu na Dakar jsem si vybral asi nejhorší možný rok… Není to snadné, ale všichni bojujeme a chceme závodit. Před odletem musíme mít negativní test a na další půjdeme hned po přistání. Pak budeme dva dny zavření v hotelu, a když bude všechno v pořádku, teprve pak bude možné vyzvednout techniku, vstoupit do bubliny a získat místo v bivaku pro účastníky Rallye Dakar.

Máte představu, jaké budete mít v bivaku pohodlí?

Doprovodný vůz Mercedes-Benz sprinter 4x4 poveze náhradní díly a pojedou s ním členové týmu. Na noc si budou stavět stany, ale já budu mít na vyspání v autě k dispozici postel, abych měl trochu klidu a tepla.

S jakými ambicemi půjdete na start?

Každý závodník se chce dostat do cíle. Jedu ale poprvé a na nějaký extra výsledek se nedá pomýšlet. S mými dovednostmi a zkušenostmi to není reálné, ani moje husqvarna se nedá srovnávat se speciály fabrických jezdců. Je to ale rychlostní závod a já nemakám půl roku proto, abych to tam nějak odkroužil. Mohl bych zkusit zaútočit na trofej pro nejlepšího nováčka, ale uvidí se, jak to půjde. Hodně k vidění toho bude na mém Instagramu.

Vyhrál jste mistrovsví světa i X-Games, na motorce přeskočil dům. Nedávno jste s těžkou dakarskou motorkou udělal salto vzad. Máte v úmyslu se o něco takového pokusit i na duně v Saudské Arábii?

Umím věci, které nikdo ze soupeřů nezná. Moje motorka bude na startu jediná, která udělala backflip. Rozhodně chci být mediálně zajímavý, a když se naskytne příležitost se nějak předvést, budu ji chtít využít. To je moje silná stránka.