V sobotu 6. dubna se na Lázeňské kolonádě v Poděbradech uskuteční 92. ročník mezinárodního chodeckého mítinku Poděbrady Walking a závod žen na 20 kilometrů slibuje atraktivní podívanou za účasti olympijské vítězky Antenelly Palmisano i nejlepších českých reprezentantek.

V závodě žen na 20 kilometrů se můžeme těšit na olympijskou šampionkou z her v Tokiu (Sapporu) Italku Antonellu Palmisano. Kromě titulu ze sportovního svátku pod pěti kruhy má dvaatřicetiletá závodnice doma také bronzy se světových šampionátů v Budapešti 2023 a Londýně 2017, kde si zároveň také zašla špičkový osobní rekord 1:26:36. Na bronzový stupínek vystoupala také při mistrovství Evropy v Berlíně 2018, kde tehdy na stupně vítězů doprovodila Španělku Maríi Pérez a naši Anežku Drahotovou.

Elitní závodnice přicestují také z Jižní Ameriky. Svou premiéru si v Poděbradech odbyde Brazilka Viviane Lyra, která loni došla na mistrovství světa v závodě na 35 kilometrů na čtvrtém místě a na dvacítce obsadila osmou příčku v osobním maximu 1:28:36. Na svůj dva roky starý úspěch z Lázeňské kolonády se pak pokusí navázat ekvádorská veteránka Johana Ordoňez, která zde byla v sezóně 2022 třetí v dosud platném osobáku 1:29:58.

Žhavým českým želízkem v ohni by měla být stříbrná medailistka z loňské univerziády Eliška Martínková. Na konci ledna zvítězila svěřenkyně Kateřiny Čermákové v turecké Antalyi v novém osobním rekordu 1:30:08, kterým si zajistila účast na mistrovství Evropy v Římě, kde bude obhajovat sedmou příčku z předešlého kontinentálního šampionátu v Mnichově 2022.

„Do Poděbrad už se moc těším. Vždy se mi tam skvěle závodí a věřím, že tomu letos nebude jinak. Momentálně probíhá finální příprava v nadmořské výšce a tréninky vypadají dobře. Ráda bych útočila na co nejkvalitnější výkon a obhájila mistrovský titul,“ připomíná Martínková i to, že závod je zároveň též domácím republikovým šampionátem na 20 kilometrů.

Na startu by neměla chybět ani další úspěšná česká reprezentantka Tereza Ďurdiaková, která se loni blýskla desátým místem na mistrovství světa v Budapešti v závodě na 35 kilometrů. V Poděbradech došla nejlépe šestá v roce 2022.

Bohatý doprovodný program

V Poděbradech nemusíte jen přihlížet výkonům špičkových chodců, můžete se také zapojit do doprovodného programu. Obstará jej především populární projekt Atletika pro děti. Děti si budou moct zaházet pěnovým oštěpem, skočit z místa do dálky, zaběhnout slalom nebo přes překážky. Atletika pro děti bude probíhat na prostranství u Eliščina pramene vedle Kongresového centra od 9:30 do 12:50 hodin. V 10:45 proběhne ve stanu Atletiky pro děti autogramiáda českého reprezentanta Víta Hlaváče. Nebude chybět ani oblíbený maskot zajíc Atík. Za splnění disciplín obdrží děti drobné odměny. Díky nadaci Leontinka si také můžete vyzkoušet chůzi bez zrakové kontroly.

Více než století chodecké tradice

Historie chodeckých závodů spojených s Poděbrady sahá až do předminulého století, pravidelně se pak konají od roku 1929 a na dlouhou tradici navazuje živá současnost.

V letech 1997 a 2017 zde slavila česká atletika 100., respektive 120. výročí nejprve Světovým a poté Evropským pohárem. V letech 2021 a 2023 jsme hostili mistrovství Evropy družstev v chůzi, do třetice se sem tato akce vrátí v příštím roce.

O sportovní úrovni Poděbrad svědčí, že v hodnocení kvality dle metodiky WA si mítink i ME stojí tradičně mezi chodeckými akcemi na nejvyšších příčkách. V žebříčku, který sleduje výkony a také zohledňuje úroveň samotných účastníků, patří evropskému šampionátu v loňském roce (spolu se slovenskými Dudinci) první místo. Předloni, kdy šlo o mítink bez ME (jako letos), pak byly Poděbrady v tomto rankingu druhé.

Pořadatelé Poděbrady Walking se zavázali plnit „The Athletics for a Better World Standard“ představený Světovou atletikou v roce 2020, a naplňovat tak požadavky udržitelnosti v ekonomické, společenské a enviromentální oblasti.