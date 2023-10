Mistrovství České republiky ve sportovním aerobiku a fitness se konalo v Kladně a pořádal ji Český svaz aerobiku FISAF. Na této vrcholné soutěži sezony startovalo za oddíl aerobiku TJ Sokol Poděbrady devět závodnic.

Závodnice Sokola Poděbrady startovaly na mistrovství republiky | Foto: Sokol Poděbrady

Pro kategorii 8 -10 let je soutěž pojmenovaná podle zakladatelky Českého svazu aerobiku Jitky Poláškové. V tomto memoriálu zastoupily oddíl tři nejmladší závodnice. Klaudie Kadlecová se umístila na 3. místě. Na zkušenou vyjely i dvě osmileté závodnice Eliška Podhajská na 9. místě a Sofie Novotná na 10. místě. V kategorii kadetů, kde startují děvčata ve věku 11 - 12 let, zastupovala poděbradský Sokol Míša Pospíšilová. I když celou sezonu startovala ve II. výkonnostní třídě, měla možnost se předvést i v této nejvyšší a přivezla si krásné 6. místo. Tímto výkonem si definitivně vybojovala postup do nejvyšší třídy. Stejný postup zvolily trenérky u fitness týmu Rebelky. Celou sezonu kralují ve II. výkonnostní třídě a z MČR si přivezly krásné 6. místo. Rebelky startují ve složení Vanessa Hubalovská, Karolína Křižková, Klaudie Kadlecová, Anna Vaněrková, Míša Pospíšilová, Eliška Točíková a Agáta Novotná.

V silně zastoupené kategorii juniorů ve věku 13 - 15 let, kde startovalo 28 závodnic, měl oddíl další závodnici. Anička Vaněrková si přivezla titul 2. vicemistryně. „Jsme velmi rádi, že se ji tento závod povedl, tak jak si vysnila a užila si krásný pohár a medaili za třetí místo,“ uvedla trenérka poděbradského Sokola Monika Sobotková. „Chtěli bychom moc poblahopřát všem našim závodnicím za skvělé výkony a velký posun ve výkonnosti. Přeci jen na loňském MČR jsme měli jen jednu závodnici a nyní již devět. Děkujeme i všem obětavým trenérkám, které jsou našim závodnicím nejen trenérkami, ale i životními a sportovními vzory. Děkujeme Nele Vohradské, Anně Špitálské, Betty Kárové, Natálii Kratochvílové a Pavlíně Hlaváčové,“ přidala Monika Sobotková.