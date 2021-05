Závod žen na 35 kilometrů byl dlouho v režii zkušené Italky Eleonory Giorgiové. Ta se vydala do čela hned po startu a velmi záhy si vybudovala výrazný náskok. Ten činil na desátém kilometru již téměř minutu. Tereza Ďurdiaková se v ten moment pohybovala na průběžné páté příčce a s mezičasem 49:29 měla dvacetivteřinový náskok na plán, kterým bylo splnění áčkového limitu pro start na mistrovství světa, které hostí v příštím roce americké Eugene. V dalších deseti kilometrech ovšem vedoucí závodnici i naší reprezentantce začaly docházet síly. Krátce před metou dvacátého kilometru přišla Giorgiová o vedení, když se před ni dostala Řekyně Antigoni Drisbiotiová. Ďurdiaková také výrazně zpomalila a propadla se na desáté místo. V ten moment jí už limit pro MS unikal. Drisbiotiová rozhodla o svém triumfu mezi 20. a 30. kilometrem, kdy postupně svůj náskok na čele zvyšovala.Oproti tomu Giorgiová si musela odpykat dvouminutovou penalizaci za tři červené terčíky a mezitím se před ni dostaly Španělka Maria Juárezová a také Naděžda Daražuková z Běloruska. Přesto se jí podařilo chytit druhý dech a v závěrečných pěti kilometrech svým soupeřkám atak vrátila. Řekyně Antigoni Drisbiotiová si mezitím v poklidu došla pro své první velké vítězství v čase 2:49:55. Eleonora Giorgiová získala stříbro za 2:51:05. Skvělým finišem pak získala bronz její krajanka Lidia Barcellaová (2:51:50). Tereza Ďurdiaková obsadila s časem 3:57:08 deváté místo. V týmovém klání byly nejlepší Italky před Řekyněmi a Běloruskami.

Průběh ženské dvacítky měl až do své poloviny v podstatě stejný scénář, když vedoucí skupinka čítala deset závodnic a nechyběla v ní žádná z favoritek. Silné zastoupení měly reprezentace Španělska a Ukrajiny, které měly v ten moment ve hře o nejvyšší příčky hned tři chodkyně. O první důležitý nástup se na 13. kilometru postarala obhájkyně vítězství z poděbradského evropského poháru z roku 2017 Italka Antonella Palmisanová. Ten měl za následek výrazné zredukování počtu závodnic na čele. Její tempo dokázalo totiž akceptovat pouze trio španělských soupeřek. Jako první z nich odpadla Raquel Gonzalesová. Maria Pérezová a Laura Garcia-Carová držely nadále s Italkou krok. Ta však podruhé svým rivalkám nastoupila v průběhu 18. kilometru a na tento atak již Španělky nedokázaly odpovědět. V posledních dvou okruzích pak Palmisanová své tempo ještě vystupňovala a odměnou jí nebyla jen obhajoba čtyři roky starého triumfu, ale také nový traťový rekord 1:27:42. Byla o čtyři vteřiny rychlejší než Eleonora Giorgiová před dvěma lety na mítinku Poděbrady Walking. Stříbro patří za výkon 1:28:03 Marii Pérezové a třetí cenný kov na kontinentálním chodeckém klání družstev v řadě získala bronzová Laura Garcia-Carová za 1:28:07. Soutěži družstev jasně dominovaly Španělky před Ukrajinkami a Italkami.

Na stejné distanci mužů rozešel závod velmi odvážně turecký rekordman Salih Korkmaz. Velmi brzy si vypracoval přibližně dvacetivteřinový náskok na desítičlennou skupinu pronásledovatelů a ten držel až do poloviny trati. To se však příliš nelíbilo obhájci titulu z před dvou let Perseovi Karlströmovi, jenž se společně s dvojicí Španělů Alvarem Martinem a Diegem Garciou vydal na stíhací jízdu, která byla úspěšná. Na třináctém kilometru byl Korkmaz dostižen a nadále už se pořadím pouze propadal. Dva kilometry před cílem pak už byli v boji o vítězství pouze Karlström a Martin. Tento stav však vydržel jen několik set metrů. Poté Švéd zařadil další rychlostní stupeň a mířil za triumfem, který ozdobil kvalitním časem 1:18:54. Podruhé za sebou ovládl tuto soutěž a po několika měsících se mohl těšit z dalšího poděbradského primátu. Na podzim zde byl totiž nejrychlejší v rámci mítinku Poděbrady Walking. Alvaro Martin si dokráčel pro stříbro za 1:19:14. Pět vteřin na něj ztratil bronzový krajan Diego Garcia (1:19:19), jenž zopakoval bronz z Alytusu. Z dvojice českých reprezentantů se vedlo lépe Vítu Hlaváčovi, který dokončil závod na 39. místě v čase 1:27:42. Lukáš Gdula došel jako třiačtyřicátý z 1:30:57. V celkovém hodnocení družstev vyhráli Španělé před Italy a Němci.

Na mužské padesátce to dlouho vypadalo na suverénní jízdu Němce Karla Junghannsse, jenž se od svých soupeřů odpoutal hned po startu a na 30. kilometru měl na zbytek startovního pole náskok minuty a půl. Postupně se ovšem jeho náskok začal rapidně snižovat a na 44. kilometru už měl závod nového vedoucího chodce, kterým byl Španěl Marc Tur. Pět kilometrů před cílem se pak výrazně zúžil počet kandidátů na další cenné kovy, o které si to měli rozdat Fin Aleksi Ojala, Němec Nathaniel Seiler a Ital Andrea Agrusti. Naopak Junghannss se nadále propadal. Marc Tur si nakonec došel pro vítězství v novém osobním rekordu 3:47:40. V boji o další medaile byl pak nejúspěšnější stříbrný Aleksi Ojala (3:48:25). Andrea Augusto vybojoval bronz za 3:49:52. Všichni tři medailisté pokořili ostrý kvalifikační limit pro olympijské hry v Tokiu. Týmové měření sil vyšlo nejlépe Italům, které v dalším pořadí následovali Němci a Ukrajinci.

Organizátorská země se dočkala primátu v závodě juniorek na 10 kilometrů. Jeho neohroženou vládkyní se stala Eliška Martínková, která zvítězila stylem start-cíl. Již v polovině trati měla na vedoucí pozici náskok více než jedné minuty na nejbližší pronásledovatelku, kterou byla Běloruska Lisaveta Hryškevičová. Ta skončila nakonec až šestá, v cíli pak Martínková nadělila Portugalce Adrianě Viveirosové minutu a 15 vteřin, když si vylepšila osobní rekord o šest vteřin na 45:46 a může se těšit na své starty na mistrovství světa i Evropy juniorů. Stříbrná Viveirosová zašla 47:01. Bronzová Francouzka Maële Biré-Heslouisová byla zpět o čtyři vteřiny (NR 47:05). Klára Hlaváčová skončila čtrnáctá za 51:35 a Jana Zikmundová dokončila závod na sedmnácté pozici v čase 53:13. České juniorky se mohly radovat z týmového bronzu, když našly přemožitelky pouze v chodkyních z Portugalska a Francie.

Do závodu juniorů na 10 kilometrů odstartovalo 19 borců. Jediným českým zástupcem byl Jaromír Morávek, který šel do tohoto klání s jasným cílem, a to bylo splnění limitu pro start na mistrovství světa juniorů v keňském Nairobi. K tomu však potřeboval výrazně zlepšit své osobní maximum. Náš reprezentant se téměř do poloviny trati držel vedoucí skupinky, ve které diktovali tempo Španělé a jeho mezičas na pětce 21:00 dával naděje k pokoření vytouženého nominačního standardu. Dva kilometry před cílem figuroval Morávek na průběžné šesté pozici s pětačtyřiceti vteřinovou ztrátou na čelo, nicméně v posledním okruhu ještě zabojoval a dostal se před Itala Gambu. Finišoval tak na pátém místě v čase 42:27, což pro něj znamenalo nejen vylepšení osobního rekordu jednu minutu a 28 vteřin, ale také pohodlné zdolání limitu pro start v Nairobi. Závodu dominovali Španělé. V kariérním maximum 41:35 zvítězil Jose Luis Hidalgo před svým krajanem Paulem McGrathem (41:51). Stalo se tak poté, co byl Francouz Dimitri Durand z prvního místa penalizován minutou pro porušení pravidel v posledním kole (konečný čas 42:26). Na stupně vítězů tak Španěly doprovodil Turek Serhat Güngör (42:20). Morávkovi nakonec k umístění na pódiu scházelo jen sedm vteřin, na čtvrtého Duranda jediná vteřina. V soutěži družstev jasně vládli Španělé před Francii a Tureckem.

(Tisková zpráva)