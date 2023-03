V Praze se konala první soutěž v pódiových skladbách v letošním roce. Na startu byly všechny poděbradské fitness týmy. Nejmladší se skladbou Latino cvičí ve složení Anna Šreková, Sofie Novotná, Eliška Podhajská, Edita Prokšová, Nina Vlasáková, Olivia Sky Sarhan, Stella Marková a Lucie Továrková. Děvčata si při své premiéře vedla na výbornou, překvapením byly zlaté medaile v kategorii 8 - 10 let. „Velký dík patří trenérce tohoto týmu Natálii Kratochvílové,“ chválila kolegyni trenérka poděbradského oddílu aerobiku Monika Sobotková.

Poděbradské závodnice se zúčastnily několika soutěží | Foto: Sokol Poděbrady

V kategorii 11 - 13 let mají letos Poděbrady dva týmy. Skladba Witch pod vedením Kristýny Žďárské a Anny Špitálské přivezla 4. místo. Startují ve složení Justýna Fejfarová, Andrea Mašínová, Adriana Čížková, Adéla Lovětínská, Karolína Veselá, Lucie Pavlíková a Rozárie Karbusická. Druhý kadetský tým Rebelky soutěží v této sezoně ve složení Anna Vaněrková, Míša Pospíšilová, Eliška Točíková, Karolína Křižková, Klaudie Kadlecová, Agáta Novotná a Vanessa Hubalovská.. Tým trénuje Monika Sobotková a v této soutěži vybojoval 1. místo z deseti týmů. Téměř dospělý tým, který spolu soutěží od pěti let jsou letos Devils. Tým pod trenérským vedením Betty Kárové startuje ve složení Nikola Dobrkovská, Eliška Hněvsová, Beáta Javůrková, Barbora Dvořáková, Lucie Janečková a Anežka Pinkasová si přivezl bronzové medaile.

V Plzni se konala soutěž master class , pořádaná Českým svazem aerobiku Fisaf. V tomto odvětví aerobiku se poděbradskému oddílu tradičně daří. V kategorii 8 - 10 let si 2. místo přivezla Klaudie Kadlecová, 8. - 9. místo brala Eliška Podhajská. V kategorii 11 - 13 let si stříbrnou přivezla Míša Pospíšilová, bronzovou Anna Vaněrková, 6. - 12. místo brala Karolína Veselá, 15. - 20. místo Lucie Pavlíková. V kategorii 14 – 16 let byla na 9. - 20. místě Tereza Pospíšilová.

Pak čekala dívky soutěž ve sportovním aerobiku, což je nejtěžší odvětví aerobiku, které v oddíle trénují. V loňském roce si dvě děvčata vybojovala postup do nejvyšší výkonnostní třídy. V Praze se konal první závod Českého svazu aerobiku Fisaf. Při premiérovém startu v 1. výkonnostní třídě v kategorii 8 - 10 let si stříbrnou medaili přivezla Klaudie Kadlecová. Do kategorie juniorů 13 - 15 let už patří i třináctiletá Anna Vaněrková. V této silné kategorii si vybojovala postup to finálové desítky a ve finále se umístila na krásném 5. místě. „Klíčem k úspěchu jsou i nápadité choreografie, které vytvořila děvčatům Nela Vohradská. Děkujeme,“ uvedla Sobotková. „Blahopřejeme děvčatům a trenérům, děkujeme za reprezentaci a městu Poděbrady za stálou podporu našemu oddílu,“ dodal trenérka oddílu aerobiku.