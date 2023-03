Házenkářský klub Házená Poděbrady pořádal další letošní přípravný turnaj miniházené. Klání, kterého se na dvou hřištích zúčastnilo celkem dvanáct družstev, odehrál tradičně každý tým celkem šest utkání.

Poděbrady hostily přípravný turnaj malých házenkářů | Foto: Házená Poděbrady

Předvedla se zde tři smíšená družstva HC Kolín, dvě smíšená družstva Sparty Kutná Hora., smíšený tým Autoškoda Mladá Boleslav. Klub Házená Mělník přijelo tradičně s jedním ryze dívčí a jedním chlapeckým týmem. Poprvé si vyzkoušeli palubovku poděbradské městské haly také dvě velmi šikovná chlapecká družstva z Liberce. Domácí trenéři do turnaje nasadili dva týmy. Tým označený jako Poděbrady 2 byl téměř celý vytvořen z nejmladších dívek domácího klubu. Družstvo s označení Poděbrady 1 bylo naopak komplet v chlapeckém složení.

Obě dvě družstva nejmenších poděbradských hráčů opět procházela celým turnajem velice úspěšně. Velkou pochvalu za své výkony zaslouží všechny děti z týmu Přípravky, které byly díky své bojovnosti rovnocennými soupeři všem zúčastněným družstvům. V průběhu všech utkáních dokázali svěřenci trenérů Tomáše Vejvara a Hany Vejvarové opět vstřelit mnoho branek a na druhé straně předvedli poděbradští brankáři nespočet pěkných zákroků.

Tereza Pospíšilová, Elena Káninská, Bára Kosinová, Anička Mrázová, Jana Pýchová, Adam Bradna a Mikuláš Beran se pod vedení Lukáše Vejvara zhostili pozice rozhodčích a celý turnaj tak mohl proběhnout bez problémů. Funkce moderátora a časoměřiče se zhostil Radovan Kobylák.

„Musím pochválit opravdu všechny děti, které se v průběhu všech utkání snažily předvádět to, co se jim snažíme předávat na trénincích. Jsem velmi rád, že všechny děti, co k nám do klubu přijdou, se rychle dokáží prosadit,“ těšilo poděbradského trenéra Tomáše Vejvara. „Příkladem je Jiřinka Žaloudková, která s námi začala trénovat teprve minulý týden a na tomto turnaji již dokázala vstřelit několik pěkných branek. Také musím moc poděkovat dívkám z družstva žákyň a Adamovi s Mikim za pomoc při organizaci turnaje, takto funguje Poděbrady Handball Community,“ přidal kouč.

Házená Poděbrady 1: Filip Svoboda, Jan Bulíček, Šimon Cícha, Antonín Loudil, Jakub Loudil, Filip Mansour, Vojtěch Nechvíl, Marek Bartoníček.

Házená Poděbrady 2: Alžběta Mrázová, Nikol Beranová, Martina Pokorná, Jiřina Žaloudková, Jakub Bradna, Štěpán Rathouský.

NÁBOR

Do házenkářského klubu stále probíhá celoroční nábor chlapců a dívek ročníků (2009 – 2015), více informací na klubovém webu www.hazenapodebrady.cz, případně na telefonním čísle 603 343 096.