Závodnice pořadatelského oddílu se představili v závodu II. Výkonnostní třídy. Do této kategorie postoupila z loňské sezony Klaudie Kadlecová. Při své premiéře v kategorii děti 8 - 10 let si vybojovala čtvrté místo. V kategorii kadet 11 - 12 let si zkušeně počínala Anna Vaněrková. Vybojovala ve velké konkurenci druhé místo. „Jsme rádi, že si na tuto událost našel čas i pan starosta Jaroslav Červinka a stříbrnou medaili Aničce osobně předal,“ řekla Sobotková.

V nejstarší kategorii žen nad osmnáct let reprezentovala oddíl Eliška Hněvsová, ta skončila na šestém místě. „Gratulujeme všem závodnicím k prvnímu startu v sezony, ještě nás čekají další tři závody v jarní části roku. Věříme, že budou neméně úspěšné jako na domácí půdě,“ dodala trenérka.