Vrcholí jarní sezona soutěží v aerobiku. Poděbradské závodnice se zúčastnily významných soutěží, které se konaly v různých částech republiky.

Závodnice poděbradského aerobiku | Foto: Sokol Poděbrady

Děvčata z oddílu aerobiku TJ Sokol Poděbrady se účastnila soutěže v Ostravě s názvem Aerobik Master Class, kterou pořádal Český svaz aerobiku FISAF. Na tento závod klub vyslal šest talentovaných závodnic. Ve věkové kategorii 8 - 10 let dosáhla Klaudie Kadlecová skvělého 3. místa a Eliška Podhajská obsadila 6. místo. V základním kole závodila také Stella Marková. V další věkové kategorii 11 - 13 let měl oddíl rovněž úspěch. Michaela Pospíšilová zvítězila, Anna Vaněrková se umístila na 2. místě a ve finále se prosadila i Karolína Veselá.

V Praze se konalo třetí kolo soutěže v pódiových skladbách s názvem „Žij pohybem". Zástupcem Poděbrad byl pouze nejaktivnější fitness tým, který prezentoval skladbu s názvem „Devils" ve věkové kategorii 15 - 20 let a dokázal si vybojovat 5. místo.

Kanonýr Deníku Michal Černý: Za placení vám pošlu fakturu. Moc děkuji

Pak se Sokol Poděbrady soustředil na 4. kolo soutěže Bohemia Aerobik Tour, které sám pořádal v Městské sportovní hale v Poděbradech. „S podporou matek našich závodnic jsme se opět zhostili této soutěže na výbornou úroveň. Během celého dne jsme přivítali téměř devět stovek soutěžících z celé republiky. Naše týmy startovaly v posledním bloku a měli jsme tu čest přivítat pana místostarostu Romana Schulze, který nás přišel osobně povzbudit a předat medaile děvčatům,“ uvedla trenérka Sokola Poděbrady Monika Sobotková.

Všechny poděbradské týmy si odnesly zlaté medaile. Tým Latino ve věkové kategorii 8 - 10 let, tým Rebelky ve věkové kategorii 11 -14 let. Tým Witch ve věkové kategorii 11 - 14 let získal zlatou medaili ve skupině B a tým Devils ve věkové kategorii 16 - 20 let také dosáhl prvního místa. „Bylo to úžasné zakončení soutěže a jsme velmi hrdí, že naše děvčata se mohla předvést ve skvělé formě přímo na domácí půdě. Rádi bychom poděkovali všem za přízeň a podporu, kterou nám město Poděbrady poskytuje. Jsme nadšeni, že máme k dispozici sportovní halu, kterou jiná města ještě nemají. Nejdůležitější je však to, že naše děti mohou již nyní sportovat, soutěžit a prožívat šťastné chvíle. To je náš hlavní cíl. Děkujeme,“ přidala Monika Sobotková.