Závodnice poděbradského Sokola v aerobiku o sobě daly pořádně vědět hned na několika kláních. Několik poděbradských dívek se mohlo ozdobit medailí.

Poděbradské závodnice | Foto: Sokol Poděbrady

V Jičíně se konalo 2. kolo soutěže v pódiových skladbách aerobiku Bohemia aerobic tour. Tentokrát si zacvičily děvčata s týmem Latino, které obhájily prvenství z úvodního kola a opět nenašly přemožitelky. Se skladbou Witch skončily poděbradské dívky v kategorii 11 - 14 let na 4. místě a Devils v kategorii dospělých na 2. místě.

V Lounech pořádal Český svaz aerobiku FISAF soutěž 1. výkonnostní třídy ve sportovním aerobiku. Anna Vaněrková skončila v kategorii junior na 12. místě a Klaudie Kadlecová v kategorii děti na 5. místě.

Kanonýr Deníku Martin Hojsák: Moje góly nám nejsou nic platné

Pak se závodnice rozjely do Lysé nad Labem, kde tamní klub Dynamik pořád svou první soutěž ve cvičení podle lektora - Master class. V kategorii 3 - 6 let bez určení umístění a s medajličkou domů odjely Marijánka Feherová a Terezka Skřivánková. V kategorii 7 - 10 let vyhrála Karolína Veselá, druhá byla Eliška Podhajská. Ve finále si zacvičily i Anna Šreková a Lucie Továrková.

„Děkujeme všem závodnicím, rodičům a trenérkám klubu za reprezentaci klubu i města Poděbrady,“ uvedla trenérka oddílu Monika Sobotková.