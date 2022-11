V Praze se konalo republikové finále Českomoravský pohár ve sportovním aerobiku. Tato soutěž je určena pro začínající závodníky a je vždy výborným startem do výkonnostních tříd. „Letos jsme měli dvě želízka v ohni v nejmladší kategorii do 7 let. Po sérii úspěšných startů v celé sezoně si i republikové finále vychutnala na prvním místě Eliška Podhajská a na druhém Sofie Novotná. V kategorii 8 - 10 let si bronzovou přivezla Karolína Veselá a v kategorii 11 - 13 let do Sokolovny přivezla opět zlatou Karolína Křižková. V kategorii 11 - 13 let dvojice skončila na velmi pěkném třetí místě Agáta Novotná a Vanessa Hubalovská,“ uvedla trenérka oddílu Monika Sobotková.