Jednotlivkyně ve sportovním aerobiku Sofie Novotná v kategorii 6 - 7 let na vyhrála. V kategorii 8 -10 let zvítězila i Julie Vitoušová a pátá byla Karolína Veselá. V dalščí části soutěže se konal soutěžní master class aneb cvičení podle lektora, kde klub tentokrát zastoupily nejmladší závodnice do 7 let Eliška Podhajská a Lucie Továrková. V kategorii 8 - 10 let skončila na 5. místě Klaudie Kadlecová, 7. místo brala Justýna Fejfarová a desáté Karolína Veselá. „Více jsme toho v Pardubicích nestihly, některé závodnice totiž čekal rychlý přejezd do Prahy, kde zbytek závodnic již netrpělivě čekal,“ uvedla trenérka Sokola Poděbrady Monika Sobotková.

V Praze se konala soutěž Žij pohybem, kde se poprvé v sezoně předvedl i nejstarší fitness tým se skladbou Freddie a skončil na 4. místě. Skladba Olympioničky si vybojovala medaile zlaté. I na této soutěži měly možnost zacvičit jednotlivkyně ve sportovním aerobiku. Sofie Novotná si vybojovala svou třetí zlatou medaili v jeden den v kategorii 6 - 7 let. V kategorii 8 - 10 let basic byla na 4. místě Julie Vitoušová a ve skupině profi na 6. místě Klaudie Kadlecová. V kategorii 11 - 13 let duo basic vyhrály Agáta Novotná a Vanessa Hubalovská, a 11 - 13 let duo profi také na 1. místě Anna Vaněrková a Michaela Pospíšilová. „Den to byl opravdu dlouhý a náročný, ale vše jsme zvládly na výbornou,“ řekla Sobotková.

Druhé kolo Bohemia Aerobic Tour se konalo v Kutné Hoře. Zde se představily tři poděbradské fitness týmy. Ve velké konkurenci týmů, které se zúčastňují soutěží v různých výkonnostních třídách aerobiku, se děvčata z Poděbrad neztratila. Nejmladší Ponny Girls bral bronz v kategorii 9 - 11 let ve složení Sofie Novotná, Klaudie Kadlecová, Julie Vitoušová, Justýna Fejfarová, Karolína Veselá, Andrea Mašínová, Lucie Pavlíková, Adéla Lovětínská a Adriana Čížková. Tým Olympioničky v kategorii 12 - 14 let vyhrály ve složení Anna Vaněrková, Michaela Pospíšilová, Eliška Točíková, Bára Hurychová, Kateřina Děčková, Karolína Křižková, Vanessa Hubalovská a Agáta Novotná. Tým Freddie soutěžící v dospělé kategorii skončil na třetím místě. Tým soutěží ve složení Eliška Hněvsová, Lucie Janečková, Nikola Dobrkovská, Anežka Pinkasová, Barbora Dvořáková a Beáta Javůrková. „Nutno dodat, že tento tým spolu překonal různá období a různá složení, ale drží spolu téměř deset let. A to je snad to nejvíc, co může ve sportu být. Přátelství a vzpomínky budou navždy, medaile a úspěchy jsou jen třešničky na dortu. O to víc si je užíváme a držíme se našeho hesla: jedinec nic, celek vše. Jsme totiž hrdé Sokolky,“ dodala pyšná trenérka Sobotková.