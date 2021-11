V soutěži 3. výkonnostní třídy ve sportovním aerobiku měly Poděbrady jedno želízko v ohni. Osmiletá Klaudie Kadlecová soutěžila v kategorii 8 - 10 let. Se svoji skladbou postoupila do finále z desátého místa, zabojovala a ve finále obsadila krásné šesté místo.

Poté byla na řadě 2. výkonnostní třída. V kategorii 11 - 13 let, která je vždy nejvíce obsazenou, si krásnou čtvrtou příčku v konkurenci jednatřiceti závodnic přivezla Anna Vaněrková (11 let). Další na programu byla kategorie ženy, kde letos poprvé soutěží Eliška Hněvsová (17 let). I ona měla konkurenci, dalších devatenáct závodnic. Eliška i přes zranění kotníku zabojovala a přivezla si bronzovou medaili.

„Moc gratulujeme všem závodnicím a trenérům. Těšíme se na jarní sezonu , kdy již naše závodnice nebudou úplní benjamínci v kategoriích a přejeme hodně sil do zimní přípravy,“ uvedla trenérka poděbradského Sokola Monika Sobotková.