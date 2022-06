V Semilech se konala soutěž Českého svazu aerobiku Českomoravský pohár. Po menší přestávce zde měly možnost soutěžit závodnice ve sportovním aerobiku. V kategorii 6 - 7 let se poprvé v soutěži předvedla Eliška Podhajská a vybojovala 4. místo. Ve stejné kategorii o kousek zkušenější Sofie Novotná vyhrála. „V kategorii 8 - 10 let jsme z jednadvaceti závodnic přivezli hned dvě medaile,“ radovala se Sobotková. Na 1. místě byla Julie Vitoušová a na 3. místě Karolína Veselá. V kategorii 11 - 13 let, kde soutěžilo 19 závodnic, si zlatou přivezla Karolína Křižková. Ve stejné věkové kategorii, jen ve dvojici, si opět zlatou vybojovala Agáta Novotná a Vanessa Hubalovská. V tomto závodě si mohla zacvičit i děvčata z fitness týmu Ponny Girls a získala bronzové medaile.

Kanonýr Deníku Štěpán Jareš: Byl jsem jako Kužel – pět sezon, dva góly

Na stejném místě v Semilech se také konala soutěž Master Class, neboli cvičení podle lektora, kde samozřejmě Poděbrady nemohly chybět. V kategorii do 7 let, kde ještě všichni dostávají medaile a neurčuje se pořadí, zastupovaly oddíl Lucie Továrková a Eliška Podhajská. V kategorii 8 - 10 let skončila na 6. místě Klaudie Kadlecová, na 8. místě Karolína Veselá, na 10. - 20. místě Julie Vitoušová a Justýna Fejfarová. V kategorii 11 - 13 let na 3. místě Anna Vaněrková, na 4. místě Michaela Pospíšilová, a v základním kole si zacvičila Tereza Pospíšilová .

„Děkujeme dětem, rodičům a trenérům za reprezentaci a věříme, že děláme čest Sokolům i městu Poděbrady,“ dodala Monika Sobotková.