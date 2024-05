Tým starších žákyň poděbradského házenkářského klubu pokračoval již 3. kolem jarní části Středočeské ligy starších žákyň, když zajížděl na západní okraj Prahy, do Hostivic. Zde měly možnost ve stejný den stejně jako Poděbradští starší žáci poměřit své síly s družstvy Házená Mělník a Lions Hostivice. Navíc je čekalo ještě třetí utkání s vedoucím týmem soutěže Spartakem Příbram.

V prvním utkání turnaje narazily poděbradské házenkářky na tým, se kterým v této sezoně prohrály pouze jednou a to na jeho hřišti a který se prezentuje velice rychlou házenou a aktivní obranou, tedy družstvo Házená Mělník. Utkání mělo velice vyrovnaný průběh, když oba soupeři se střídali ve vedení a stav v poločase byl vyrovnaný 15:15. Druhý poločas se ve stejném duchu nesl až do jeho 13. minuty, když poděbradské hráčky zlepšily obranu a šňůrou pěti branek za sebou rozhodly zápas ve svůj prospěch. Konečný výsledek 27:23 pro poděbradské dívky, znamenal velkou radost celého týmu a také velkého počtu fanoušků na tribuně.

Dívky domácího LIONS, které byly druhým soupeřem na turnaji, také chtěly využít již lépe zvládnutých herních dovedností, nicméně poděbradské házenkářky se jim v tomto utkání oproti předchozím zápasů stále více vyrovnávají a to zejména v útočné činnosti. Průběh tohoto utkání byl velice podobný zápasu s Mělníkem, i když skóre se v první poločase přelévalo jako na houpačce, nakonec poděbradské dívky dokázaly první polovinu utkání ovládnout rozdílem jediné branky 15:14. To druhý poločas se nesl pod taktovkou Poděbradských, když si na jeho začátku dokázaly získat náskok pěti a osmi branek. Konečný stav 31:26, a zisk dalšího vítězství do ligové tabulky.

Ve třetím utkání turnaje narazily Poděbraďáčky na družstvo Spartaku Příbram, které tým vede tabulku soutěže. V tomto utkání chtěly poděbradské dívky navázat na poslední podzimní soutěžním utkání, kdy tento tým jasně porazily. Soupeř začal mnohem lépe, když místy vedl o více než deset branek, a na Poděbradských byla velice znát únava z předešlých dvou utkání. Nicméně poděbradské holky zabraly a utkání ve druhém poločase herně vyrovnaly. Na konci utkání však přece jen potvrdily roli favoritek a vedoucího tým celé soutěže hráčky Spartaku. Konečný výsledek v poměru 26:18 ve prospěch Příbrami.

V průběhu turnaje v brance opět velice tým podržela brankařka Jana Pýchová, které opět kryla několik sedmimetrových hodů. V útočné fázi se střelecky dokázalo prosadit devět poděbradských házenkářek. Nejvíce Nela Helekalová s čtrnácti brankami, dále Anežka Thérová (12), Barbora Kosinová (11), Eliška Farkačová (10), Eliška Teperová (8), Elena Káninská (8), Aneta Navrátilová (7), Kristýna Baumgartnerová (4) a Tereza Pospíšilová (2). Dále do utkání zasáhla Anna Mrázová, které byla velice platná zejména v obranné fázi hry.

Další turnaj sehrají poděbradské házenkářky v rámci závěrečného kola Středočeské ligy 8. června 2024 v Mělníku, kde jim budou soupeřkami družstva Kutné Hory a Bělé p. B.