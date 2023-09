/FOTO/ Svoji druhou sezonu zahájil tým starších žákyň poděbradského házenkářského klubu, když pořádal úvodní kolo podzimní části Středočeské ligy starších žákyň. Samotná soutěž – Středočeská liga starších žákyň má pro letošní sezónu celkem šest účastníků, když vedle Házené Poděbrady se ligy dále účastní dívčí týmy Sparty Kutná Hora, Sokola Bělá p. B, Spartaku Příbram, Házené Mělník a premiérově také družstvo Lions Hostivice.

Házenkářské minižactvo odehrálo svůj první turnaj v sezoně v Mělníku | Foto: Házená Poděbrady

Hráčky měly možnost odehrát celkem tři utkání, když soupeřkami jim byly již tradičně týmy Házená Mělník, Sokol Bělá pod Bezdězem a Sparta Kutná Hora. Na turnaj byla nominována třináctičlenná sestava, když z různých důvodů se turnaje nemohlo zúčastnit trio Adriana Skokanová, Luisa Kociánová a Michaela Šmídová. Do tohoto turnaje byla nominována zatím pouze jedna nová členka týmy starších žákyň (Šárka Stará), která tak mohla v brance začít získávat zápasové zkušenosti. Tým byl ještě doplněn o trojici mladších žákyň (Barbora Kosinová, Anna Mrázová a Elena Káninská), které však s tímto týmem absolvovaly celou loňskou sezonu.

V prvním utkání narazily poděbradské házenkářky na nejlepší tým loňského ročníku soutěže, družstvo Házená Mělník. V tomto družstvu došlo k hráčské obměně, nicméně v úvodu utkání to nebylo vůbec znát, když ještě v 8 minutě byl stav 0:4 v poděbradský neprospěch. Následně zásluhou pěti branek v řadě byl stav 5:4. I nadále se skóre přelévalo jako „na houpačce“ a mělnické dívky v 1. minutě druhého poločasu opět vedly a to v poměru 5:8. Poté však opět přišla šesti gólová šňůra poděbradských starších žákyň, což znamenalo trochu výraznější vedení pro Poděbrady 11:8. . Tři minuty před koncem utkání byl stav 16:9 ve prospěch poděbradských dívek. Do konce utkání došlo již pouze ke „kosmetické“ úpravě na konečných 18:11 pro Poděbrady. Pro poděbradské házenkářky to znamená jediné, a sice že získaly první historické vítězství pro klub Házená Poděbrady v oficiální dívčí soutěži. „Všichni pevně věří, že nebude v této soutěži poslední,“ uvedl trenér oddílu Tomáš Vejvar.

Dívky Sokola Bělá p. B, které byly druhým soupeřem na turnaji, také dokázaly využít svých zkušeností a již lépe zvládnutých herních dovedností, nicméně poděbradské házenkářky se jim v tomto utkání oproti minulé sezoně více vyrovnávaly zejména v útočné činnosti, což mělo za následek vstřelení celkem 17 branek a konečné skóre 17:28 ve prospěch Bělé.

Osobnost Deníku: Michal Káninský už nabídky neřeší. Priority má jiné

V posledním utkání turnaje narazily Poděbraďáčky na družstvo Sparta Kutná Hora, která disponuje vedle starších a již zkušených hráček, také hráčkami, které mají podobné zkušenosti jako poděbradské házenkářky. V tomto utkání se poděbradské dívky držely pouze do 16. minuty, kdy byl stav utkání 10:6 v prospěch Kutnohorských. Ty nakonec zaslouženě zvítězily v poměru 31:14.

V průběhu turnaje se v domácí brance nejvíce objevovala brankařka Jana Pýchová, které kryla záda premiérově nová hráčka týmu Šárka Stará, pro kterou to byly první minuty v brance. Z čeho mají trenéři velkou radost, je fakt, že v útočné fázi se střelecky dokázala prosadit hned devítka poděbradských házenkářek, nejvíce Anežka Thérová s jednadvaceti brankami, dále Eliška Farkačová (7), Tereza Pospíšilová (6), Elena Káninská (4), Lucie Brožová (4), Barbora Kosinová (3), Aneta Navrátilová (2) a po jedné brance vstřelily Nela Helekalová a Anna Mrázová. Dále do jednotlivých utkání zasáhly Eliška Teperová a Andrea Brožová.

Další turnaj sehrají poděbradské házenkářky v rámci dalšího kola Středočeské ligy 30. září 2023 v Bělé p. Bezdězem, kde jim budou soupeřkami LIONS Hostivice a Spartak Příbram.