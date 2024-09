„Utkání s Hostivicemi provázely mnohé technické chyby a neproměněné jasné brankové příležitosti. Hráčkám navíc chyběl lepší pohyb, jak v obranné, tak v útočné fázi hry, což se výrazně podepsalo na výsledku,“ uvedl Tomáš Vejvar, trenér poděbradského oddílu. „I v utkání s Mělníkem holkám chyběl lepší pohyb, což se projevilo v několika nevyužitých šancích,“ podotkl Vejvar.

Klub Házená Poděbrady zahájil s příchodem měsíce září pravidelné tréninky na hřišti Základní školy T. G. Masaryka Žižkov, kde se dívky a chlapci všech věkových kategorií připravují na novou sezonu. Každá kategorie má tréninky přizpůsobené potřebám hráčů a zaměřené na specifické dovednosti potřebné pro házenou. Klub zároveň přijímá nové členy do všech věkových kategorií a nábor probíhá během celého září. Tréninky na venkovním hřišti ZŠ TGM Žižkov poskytují skvělé zázemí a čerstvý vzduch, což hráčům přináší nejen kvalitní fyzickou přípravu, ale i radost ze hry.

Pro více informací o klubu, trénincích, náboru nových hráčů a nadcházejících akcích navštivte oficiální webové stránky klubu Házená Poděbrady. Na webu najdete také aktuality, rozpis tréninků a kontakt na trenéry jednotlivých kategorií. Klub se těší na všechny nové zájemce.

- Smíšený tým přípravky pro děti ve věku 7–8 let

- Minižáci ve věku 9–10 let

- Mini dívky ve věku 8–10 let

- Mladší žákyně ve věku 11–12 let

- Mladší žáci ve věku 11–12 let

- Starší žákyně ve věku 13–14 let

- Starší žáci ve věku 13–14 let

- Mladší dorost ve věku 15–16 let