Poděbradské starší žákyně odehrály zatím nejlepší turnaj v mistrovské soutěži

/FOTO/ Tým starších žákyň poděbradského házenkářského klubu pokračoval 4. kolem podzimní části Středočeské ligy starších žákyň, když zajížděl do nejvzdálenějšího místo soutěže, do Sedlčan. V tamní sportovní hale měly Poděbradské dívky možnost odehrát celkem tři utkání, když soupeřkami jim byly již tradičně týmy Sparta Kutná Hora, Sokol Bělá pod Bezdězem a Házená Mělník. A byl to pro hplky z lázeňského města vydařený turnaj.

Poděbradské starší žákyně mají za sebou vydařený turnaj | Foto: Házená Poděbrady