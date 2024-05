Tým starších žákyň poděbradského házenkářského klubu pokračoval v jarní části Středočeské ligy starších žákyň, když pořádal turnaj v Poděbradech. Na venkovním hřišti ZŠ TGM odehrál celkem tři utkání, když soupeřkami jim byl vedoucí tým celé soutěže Sparta Kutná Hora, Házená Mělník a Spartak Příbram.

Starší žákyně Házená Poděbrady | Foto: Házená Poděbrady

Na turnaj byla nakonec nominována dvanáctičlenná sestava. Tým byl ještě doplněn o tři hráčky z družstva mladších žákyň Nicol Sollier, Nikolu Festovou a Amy Zeman, které tak měly možnost vyzkoušet rozdíl mezi soutěží mladších a starších žáček ve Středočeském kraji.

V prvním utkání narazily poděbradské házenkářky na nejlepší tým aktuálního ročníku soutěže, tedy družstvo Kutné Hory. Poděbradské dívky do utkání vlétly jako uragán a v průběhu prvního poločasu si vytvořily až devíti brankový náskok. Nicméně soupeřky se nevzdaly a postupně tento náskok smazávaly. Ve druhém poločase dokázaly postupně využít své větší herní zkušenosti a přetlačit výsledek na svoji stranu. Konečný výsledek 26:28 pro Kutnou Horu byl pro Poděbradské určité zklamání, ale také ponaučení pro další utkání.

Ve druhém utkání narazily Poděbrady na družstvo Mělníka. Utkání bylo vyrovnané od začátku do konce a nechyběly mu emoce na obou stranách. Sice poděbradské hráčky v průběhu celého utkání téměř nepustily svého soupeře do vedení, nicméně skóre bylo stále velice vyrovnané a to i ve 38. minutě, kdy na tabuli bylo skóre 25:25. Oproti předchozímu utkání s Kutnou Horou však poděbradský tým zvládl zejména takticky závěr utkání a zvítězil v poměru 28:25.

Ve třetím utkání turnaje narazily Poděbraďačky na družstvo Spartaku Příbram. V tomto utkání poděbradské dívky mohlo mrzet velké množství nevyužitých jasných brankových příležitostí, když neproměnily více než patnáct střel z bezprostřední blízkosti. Konečný výsledek v poměru 19:34 ve prospěch Příbrami.

V průběhu turnaje v poděbradské brance opět tým svými zákroky držela brankařka Jana Pýchová, Z čeho mají trenéři velkou radost, je fakt, že v útočné fázi se střelecky dokázalo prosadit hned osm poděbradských házenkářek. Tým starších žákyň na tomto turnaji v poli nastoupil ve složení Adriana Skokanová, Anežka Thérová, Elena Káninská, Tereza Bártová, Anna Mrázová, Nela Helekalová, Tereza Pospíšilová, Aneta Navrátilová, Nicol Sollier, Nikola Festová a Amy Zeman.

