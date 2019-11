Velmi úspěšný byly pro poděbradské holky další závody, kde si závodnice užily i čtyři soutěže, z nichž dvě nejaktivnější přivezly i tři medaile.

Soutěž ve cvičení podle lektora se konala v Praze. Zde si vybojovala v kategorii 5 - 7 let Klaudie Kadlecová druhé místo, Karolína Veselá třetí a ve finále si zacvičily Justýna Fejfarová a Julie Vitoušová. V kategorii 8 - 9 let zvítězila Míša Pospíšilová, druhé místo brala Agáta Novotná a ve finále byla i Vanessa Čermáková. Konala se také soutěž jednotlivců ve sportovním aerobiku, kde se představila úplně poprvé v nové roli Míša Pospíšilová. Do cvičení dala naprosto vše a křest v tomto novém odvětví aerobiku si přivezla stříbrnou medaili. „Moc Míše gratulujeme a přejeme hodně sil a elánu do dalšího tréninku,“ uvedla Monika Sobotková, trenérka poděbradského oddílu.

V Kutné hoře se konal oblíbený Hvězdičkový aerobik. Zde se sčítají body závodnic a na konci sezony se vyhlašují nejúspěšnější kluby. „Tradičně se náš oddíl umísťuje na medailových pozicích, a tak věříme, že to bude tak i letos,“ věří trenérka.

K výborným klubovým výsledkům přispívají všechny naše závodnice a to i ty nejmladší. V kategorii 3 - 4 roky vyhrála Sofie Novotná a na pátém místě skončila Eliška Podhajská. V kategorii 5 - 6 let brala stříbro Klaudie Kadlecová, čtvrtá byla Julie Vitoušová a ve finále si zacvičila Dominika Brázdová. V kategorii 7 - 8 let vyhrála Míša Pospíšilová, ve finále byly Vanessa Čermáková, Justýna Fejfarová a Karolína Veselá. V kategorii 9 - 10 let skončila pátá Anna Vaněrková, ve stejné kategorii B byla třetí Agáta Novotná.