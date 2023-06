/FOTOGALERIE/ V Praze se konala soutěž v pódiových skladbách aerobiku s názvem „Chodovské berušky". Týmy z TJ Sokol Poděbrady - oddílu aerobiku se vždy moc těší na tuto soutěž, nejen kvůli medailím, ale také kvůli obrovskému chodskému koláči pro medailová umístění. A letos se opět všem poděbradským týmům vedlo skvěle.

Závodnice Sokola Poděbrady byly opět úspěšné | Foto: Sokol Poděbrady

Tým Devils v kategorii 17 - 25 let vyhrál, a stejně tak skvělý výsledek dosáhl i tým Witch. I nejmladší děvčata v kategorii 8 - 10 let si přes marodku soutěž opravdu užila. Navzdory téměř polovičnímu počtu závodnic předvedly skvělý výkon a přivezly si stříbrné medaile.

V Jindřichově Hradci se konal poslední závod jarní sezony ve 2. výkonnostní třídě Fisaf - Českého svazu aerobiku. Soutěž jednotlivců ve sportovním aerobiku v kategorii 11 - 12 let odstartovala s Míšou Pospíšilovou. Získala postup do finále z prvního místa a toto umístění si udržela i ve finále. Celkem vybojovala tři zlaté medaile ze čtyř závodů a úspěšně tak zakončila jarní sezonu. Karolína Veselá, nováček v této kategorii, si odvezla dvacáté místo. V kategorii 8 - 10 let mají Poděbrady dvě nadějné osmileté závodnice. Překvapením byla Eliška Podhajská, která obsadila první místo, a na čtvrtém místě se umístila Sofie Novotná. Tyto dívky spolu také cvičí duo, které dosáhlo na vítězství. Další blok zahájil tým Rebelky, který s velkým nasazením předvedl skvělý výkon a také si odvezl zlaté medaile. Soutěž zakončil tým Devils v kategorii fitness týmů dospělých, který obsadil druhé místo.

Kanonýr Deníku Daniel Charvát: Platit budu. A nebude to malá částka

„Děkujeme za zájem a přízeň. Rádi blahopřejeme všem dívkám a velmi si ceníme práce a přípravy, kterou věnovali naši trenéři. Tentokrát veškerou organizaci zajistila Betty Kárová, naše bývalá výborná závodnice,“ uvedla trenérka Sokola Poděbrady Monika Sobotková.