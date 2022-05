Pro poděbradské házenkářky to byl vůbec první zápas, ve kterém se střetly týmem, který byl tvořen výhradně z dívek. Utkání po dohodě trenérů se hrálo vzhledem velkému vedru 4 x 10 minut. Pro poděbradské holky to byla první zkouška, co je čeká v podzimní části Středočeské ligy žákyň, kterou obě družstva budou hrát. V sestavě soupeřek bylo hned několik hráček, které již mají s velkou házenou větší zkušenost a to i vzhledem k větší herní vyspělosti bylo od začátku utkání znát. Nicméně pro herní růst všech poděbradských házenkářek bude hodně důležité sehrát co nejvíce utkání proti starším a zkušenějším soupeřkám.