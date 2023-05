Poděbradské házenkářky vyjely ke svému dalšímu turnaji Středočeské ligy starších žákyň do Kutné Hory. V tamní moderní hale Klimeška pořádal právě házenkářský klub Sparta Kutná Hora již třetí jarní kolo mistrovské soutěže. Holky z lázeňského města byly blízko první výhře.

Žákyně Poděbrad se zúčastnily turnaje v Kutné Hoře | Foto: Házená Poděbrady

Středočeská liga starších žákyň je dlouhodobá soutěž, kde se utkávají pouze dívčí týmy. Samotná soutěž má pro letošní sezonu celkem pět účastníků, když vedle Házené Poděbrady se ligy dále účastní týmy Sparty Kutná Hora, Sokola Bělá p. B, Spartaku Příbram a Házené Mělník. Poděbradský tým dívek je nováčkem a to zejména vzhledem k věkovému deficitu a téměř žádným herním zkušenostem.

„V průběhu letošní soutěžní sezony tak dívky sbírají hlavně zkušenosti v utkáních proti již velice zkušeným protivnicím. Proto hlavním úkolem trenérů pro nově tvořící se družstvo pro tuto sezonu je získávání zkušeností, učit se novým věcem a v praxi vyzkoušet házenkářské dovednosti, které získávají při tréninku,“ uvedl Tomáš Vejvar, trenér poděbradského oddílu. „Všechna děvčata oproti podzimní sezoně již udělala opravdu velký pokrok, což pravidelně uznávají také jejich soupeřky, ale také fanoušci, které jednotlivá utkání navštěvují,“ přidal trenér.

To, že se poděbradské dívky postupně zlepšují, ukázaly hned v úvodním utkání celého turnaje a to s domácími hráčkami Sparty Kutná Hora. Na začátku prvního poločasu dokázaly soupeřkám vstřelit rychlých pět branek a také díky tomu v 8. minutě na světelném ukazateli svítilo skóre 5:1. Zkušenější domácí tým však do konce poločasu dokázal srovnat. Nerozhodný stav byl také ještě pět minut před koncem utkání, nakonec přece jen domácí hráčky dokázaly získat jednogólové vítězství v poměru 10:9.

Ve druhém utkání byl soupeřem poděbradských žákyň tým Sokola Běla p. B., také v tomto utkání byl ještě čtyři minuty před koncem prvního poločasu nerozhodný výsledek 4:4, nicméně pak již měli hráčky Bělé navrch. Pochvalu zaslouží obě poděbradské brankařky, když každá mimo velký počet pěkných zákroků dokázala zlikvidovat po jednom sedmimetrovém hodu soupeřek. „I přes konečnou prohru 16:7 zaslouží všechny hráčky velkou pochvalu za bojovnost v průběhu celého utkání,“ řekl Vejvar.

V závěrečném utkání se poděbradské házenkářky utkaly s dívkami Spartaku Příbram. Hned od úvodu zápasu měli příbramské dívky brankově navrch a to zejména díky jedné střelecky disponované hráčce, která v průběhu utkání dokázala vstřelit hned čtrnáct branek. Nicméně ani ty poděbradské se nenechaly střelecky zahanbit, když o jejich jedenáct vstřelených branek se dokázalo podělit sedm hráček. Konečný výsledek 22:11 ve prospěch Spartaku Příbram je pro poděbradské dívky opět další postupný krůček vpřed v jejich herním růstu.

„Celý turnaj lze hodnotit pouze pozitivně. Za zmínku stojí fakt, že se v průběhu turnaje dokázalo střelecky prosadit hned devět hráček a také velká podpora týmu od obou brankařek, které převedly mnoho pěkných zákroků,“ chválil svěřenkyně kouč Tomáš Vejvar.

Další turnaj Středočeské ligy starších žákyň sehrají poděbradské hráčky na svém domácím hřišti u ZŠ TGM město Poděbrady v sobotu 13. května 2023, všichni fanoušci jsou srdečně zváni.