/FOTO/ TJ Sokol Poděbrady - oddíl aerobiku zahájil jarní sezonu. V Praze se konalo 1. kolo soutěže v pódiových skladbách Žij pohybem. Poděbradské dívky se skladbou Disko získaly zlaté medaile. Skladba Skotsko byla stříbrná.

Unikátní kalendář Deníku pro rok 2024 - Středočeský kraj | Video: Deník

Poprvé se představil nejmladší tým se skladbou Disko. „Na poslední chvíli onemocněla jedna závodnice, ale holčičky zvládly úpravy v sestavě a vybojovaly první místo v lize A,“ radovala se trenérka poděbradského oddílu Monika Sobotková. Děvčata startují ve složení Anna Šreková, Eliška Podhajská, Edita Prokšová, Stella Marková, Sofie Novotná, Olivia Sky Sarhan a tentokrát chyběla Nina Vlasáková.

V kategorii 11 - 14 let mají Poděbrady letos dva soutěžní týmy. Tým Skotsko a tým Španělky. Skotsko ve složení Michaela Pospíšilová, Klaudie Kadlecová, Anna Vaněrková, Vanessa Hubalovská, Karolína Křižková a Agáta Novotná si vybojovalo stříbrné medaile v lize A. Španělky, které závodí ve složení Rozárie Karbusická, Andrea Mašínová, Lucie Pavlíková, Adéla Lovětínská, Adriana Čížková a Justýna Fejfarová si přivezly páté místo v lize C. „Děkujeme děvčatům za krásné premiérové vystoupení a držíme pěsti do dalších závodů, kterých bude dost a dost,“ uvedl Sobotková.

Ve Vykáni nezaháleli, získali trojici kvalitních borců. Dokonce exligistu

Skotsko a Disko se chystá do první výkonnostní třídy českého svazu aerobiku Fisaf a Španělky do druhé výkonnostní třídy. „Na dalším závodě se již předvedou i naše dospělé závodnice, máme se na co těšit. Děkujeme trenérkám Pavlíně Hlaváčové, Betty Kárové, Nele Vohradské, Anně Špitálské a Nikole Hlubůčkové za přípravu našich závodnic,“ dodala trenérka oddílu Sokol Poděbrady.