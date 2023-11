Za oddíl Sokol Poděbrady se představilo pět závodnic sportovního aerobiku na klání v Železném Brodě, který se konal pod záštitou Českého svazu aerobiku Fisaf. A daly o sobě vědět.

Závodnice aerobiku Sokola Poděbrady | Foto: Sokol Poděbrady

Klaudie Kadlecová skončila na 7. místě, Eliška Podhajská na 8. místě a Sofie Novotná byla desátá. V kategorii kadetek ve věku 11 - 12 let byla na 8. místě Míša Pospíšilová. Největším úspěchem bylo druhé místo v kategorii junior 13 - 15 let, které si vybojovala Anna Vaněrková.

Poté se konal stejný závod, jen nižší výkonnostní třídy. V kategorii kadetek si 12. místo přivezla Karolína Veselá. Ve skvělé formě se i na posledním závodě sezony předvedla děvčata se skladbou Devils ve složení Anežka Pinkasová, Lucie Janečková, Nikola Dobrkovská, Barbora Dvořáková, Eliška Hněvsová a Beáta Javůrková. Braly zlaté medaile v kategorii fitness team grande adult.

Osobnost Deníku: Patrik Šoufek dal hattrick. Nakopla ho první branka

Čtyři závodnice se vydaly na soutěž cvičení podle lektora Žij pohybem do Prahy. V kategorii nejmladších do 6 let si ve finále zacvičila Terezka Skřivánková. V kategorii 8 - 10 let se na stupínek dostala dvě poděbradská děvčata. Editka Prokšová na nejvyšší zlatý a Anička Šreková na stříbrný. V kategorii 11 - 13 let si ve finále zacvičila Lucie Pavlíková.

„Moc děvčatům blahopřejeme a těšíme se na tuto sobotu 18. listopadu, kdy pořádáme čtvrté kolo cvičení podle lektora Bohemia Aerobic Tour, tentokrát u nás v Sokolovně v Poděbradech. Těšíme se na všechny příznivce aerobiku,“ uvedla trenérka oddílu Monika Sobotková.