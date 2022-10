V kategorii do 6 let si ve finálové skupině nejmladších poprvé v soutěži zacvičila Marijánka Feherová, Terezka Skřivánková a Ellenka Pršalová. Ve stejné věkové skupině skončila na 2. místě Nikolka Sedláčková. Kategorie 7 - 8 let byla také rozdělala na dvě skupiny. Skupinu, co již postoupila do finále z 1. kola vyhrála Eliška Podhajská a na 2. místě byla Anička Šreková. Ve skupině poprvé v soutěži skončila na 3. místě Stellinka Marková, ve finále cvičily Linda Hellerová, Lucinka Továrková a Olivia Skye Sarhan. Ve věkové kategorii 9 - 10 let byla třetí Karolínka Veselá, 6 .místo brala Klaudinka Kadlecová a ve finále i Justýnka Fejfarová. V kategorii 11 - 13 let vyhrála Anička Vaněrková, na 2. místě skončila Míša Pospíšilová. Ve druhé skupině na byla pátá Vanesska Hubalovská. Zastoupení měl oddíl tentokrát i v kategorii nad 18 let. Odchovankyně, již maminka naší závodnice Barbora Hellerová skončila na 5. místě a na 6. místě byla také bývalá poděbradská závodnice Adéla Šimonová.