Projekt Poděbradské školní ligy miniházené se mohl opět rozjet úvodním kolem již čtvrtého ročníku. To se uskutečnilo v poděbradské městské sportovní hale. Zde bylo možné připravit pro jednotlivá utkání dvě hřiště na miniházenou. Nyní již můžeme konstatovat, že v úvodním kole si tento pro Poděbrady do nedávna neznámý sport v rámci ligy vyzkoušela téměř stovka dětí. Do čtvrtého ročníku Poděbradské školní ligy miniházené, ve kterém se poděbradští školáci utkávají ve dvou kategoriích (mladší 1. - 3. třída a starší 4. - 5. třída) je přihlášeno celkem šest základních škol z Poděbrad a okolní - ZŠ T.G.M. Poděbrady, ZŠ Václava Havla Poděbrady, ZŠ T.G.M. Poděbrady – Žižkov, Masarykova ZŠ Dymokury, ZŠ Libice nad Cidlinou a ZŠ Letce Františka Nováka Sokoleč.

V turnaji se představila celá řada nových sportování chtivých dětí. U všech malých házenkářů, kromě obrovského nadšení byl vidět velký pokrok v jejich hře, na čemž mají velký podíl školní trenéři, kteří se dětem věnují v rámci kroužků ve škole. K vidění bylo velké množství pěkných akcí jednotlivých týmů, v podobě vstřelených branek či pěkných zákroků brankařů, za které by se nemusely stydět děti, které se házené věnují aktivně. V úvodním kole výsledky jednotlivých utkání byly pouze evidovány bez používání ukazatele skóre. Zde je nutné poznamenat, že tento systém byl u všech zúčastněných týmů velmi pozitivně vnímán, už vzhledem k tomu, že se děti plně věnují hře a vůbec se nestresují sledováním ukazatele skóre. Pro zajímavost v průběhu celého úvodního kola padlo více než 200 branek.

„Předání cen nebylo provedeno jako vyhlášení vítězů turnaje, ale jako odměna za účast na turnaji, všichni účastníci obdrželi stejné ceny. Velké poděkování také hráčům klubu Házená Poděbrady, kteří se velice dobře ujali funkcí rozhodčích,“ uvedl Tomáš Vejvar, trenér poděbradského oddílu házené.

Další kolo Poděbradské školní ligy se uskuteční také v pátek 10. června, když toto bude pro změnu již s počítáním výsledků, předáváním medailí a pohárů pro vítěze jednotlivých kategorií.