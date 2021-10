V kategorii 6 - 7 let si zlatý vybojovala Sofie Novotná. V kategorii 8 - 10 let zaznamenaly Poděbrady nevídaný úspěch na stupních vítězů. Na druhém místě se umístila Karolína Veselá a na třetím při svém prvním startu Karolína Křižková. Pátá byla v této kategorii ještě Julie Vitoušová.

V kategorii 11 - 13 let získala bronz Bára Hurychová. V kategorii dua 8 - 10 let byly třetí Vanessa Hubalovská a Agáta Novotná, páté Kateřina Děčková a Karolína Křižková. V soutěži se také uděloval titul Miss sympatie a ten si odnesly dvě poděbradská děvčata Kája Veselá a Bára Hurychová.

Ve stejný den závodní aerobikovou plochu vyměnila Klaudie Kadlecová za Spartanskou arénu. Klaudie se účastní spolu s Julií Vitoušovou většiny závodů Gladiator Race, takže Spartan Race si samozřejmě nenechala ujít. Kadlecová zkompletovala třídílnou sadu medaili a užila si další závod tohoto druhu. „Tyto překážkové závody jsou trošku jiný šálek kávy než aerobik, děvčatům však pomáhají udržovat fyzickou kondici a jsou příjemným odreagováním v přírodě,“ uvedla trenérka poděbradského oddílu Monika Sobotková.

V Praze se konalo Mistrovství České republiky master class, jinak známé jako cvičení podle lektora. Nejmladší závodnice Tereza Grandischová, Lucie Jelínková, Eliška Podhajská a Nikolka Sedláčková v kategorii do 7 let si opět užily závod a všechny si odnesly moc pěkné medaile. Od věkové kategorie 8 - 10 let se již soutěžilo o medaile. Tu nejcennější a titul mistryně republiky získala Michaela Pospíšilová. Klaudie Kadlecová a Julie Vitoušová si zacvičily ve finále a Justýna Fejfarová s Kájou Veselou v základním kole tohoto mistrovství. V kategorii 11 - 13 let oddíl reprezentovala ve finále Anna Vaněrková a v základním kole Marijana Šípková s Terezou Pospíšilovou. „Úspěšná byla též naše trenérka Nela Vohradská, brala třetí místo v kategorii ženy a ve finále cvičila i Barbora Hrodková,“ přidala Sobotková.