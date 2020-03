„Děkujeme všem za zápal a snahu a to nejen závodnicím, ale i početnému fanklubu rodičů,“ uvedla Monika Sobotková, trenérka poděbradského oddílu.

V kategorii do 6 let si v závodě vybojovala Sofie Novotné a v Top Ten 3. místo z 35 závodnic. V kategorii 7 – 8 let vyhrála Klaudie Kadlecová. „Klaudinka si přivezla i celkové první místo v Top Ten z 58 závodnic,“ řekla Sobotková.

V této kategorii si ve finále zacvičila i Karolína Veselá a Justýna Fejfarová.

V kategorii 9 – 10 let si stříbro přivezla Míša Pospíšilová a bronz Anna Vaněrková, ve finále si zacvičila i Agáta Novotná a Vanessa Čermáková, ve finále B Katka Děčková. V hodnocení Top Ten v této kategorii bylo 77 závodnic a poděbradská Míša získala pohár zlatý a Anička bronzový.

V kategorii 11 – 12 let si ve finále B zacvičily Tereza Pospíšilová a Tereza Matysová . V kategorii 13 – 14 let si ve finále zacvičila Viki Hovorková. „Blahopřejeme děvčatům a již nyní se těšíme na 22. března, kdy nám začíná jarní část soutěžního období a sním i pódiové skladby aerobiku. Soutěžit začneme v Náchodě, kde budeme při prvním kole Bohemia Aerobik Tour. Finálové kolo bude u nás v nové hale Bios Poděbrady 31. května,“ dodala trenérka poděbradského oddílu.