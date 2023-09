Pro extraligové nohejbalisty Spartaku Čelákovice sezona skončila. V play off nepřešli přes Start Praha, kterému podlehli v rozhodujícím třetím zápase na jeho kurtech.

ilustrační foto | Foto: Michal Němec

Start Praha - Čelákovice 5:4

V celé sérii vyšel Spartaku výborně vstup do utkání, i nyní tomu tak bylo, když vedl 0:2. Nejdříve Holas s Nesládekm a střídajícím Spilkou porazili Chalupu s Kalasem. O trochu více se zapotila hostující formace Flekač, Kolenský a Matura proti Ungermannovi, Kaděrovi a Tůmovi. První set se hosté nedokázali prosadit na útoku a doslova set darovali domácím. Ve druhém setu Čelákovice zlepšily svoji hru a ve třetím setu domácí hráč Kaděra udělal dvě školácké chyby. Do Maturovy trojice hosté nyní nasadili nejlepšího nahrávače Šafra. V prvním setu byli několikrát na koni a vedli. Za stavu 9:9 v prvním setu si nedali ideální příjem a následně Šafr svoji nahrávku dal do bloku a Chalupa zablokoval. Ve druhém setu už Spartak nekladl žádný odpor a prohrál 10:4. V prvním setu trojic se hostům nedařilo vůbec nic, kazili, neproměnili útoky a domácí zaslouženě vyhráli 10:5. Ve druhém setu už kladli odpor a dotáhli stav do 9:9. Jenže Kalas vypustil svůj projektil z nohy a ukončil zápas 10:9. Ani ve hře jednotlivců se Čelákovicím nedařilo. V prvním setu Chalupa zavářel nepříjemným smečovaným servisem, který si Kolenský nepřijmul. Ve druhém setu to bylo vyrovnané, bod za bod, ale Kolenský podlehl nejtěsnějším rozdílem 10:9. Za záchranou brzdu zatáhla Spilkova trojice, když nečekaně porazila Chalupu v infarktových třech setech. Následně i Matura vyhrál svojí trojici proti domácí slabší.

Opět byli hosté ve vedení 3:4 a šlo se do odvetných dvojic. Nejdříve Kolenský a Flekač doslova prošustrovali svůj náskok v prvním setu 3:8 a set prohráli 10:9, ve druhém setu to bylo bod za bod a hosté opět podlehli 10:9. V poslední dvojici se nedařilo Holasovi, na kterého dopadla důležitost utkání.

„Opět nám vyšel vstup do utkání a vedli jsme 2:0. Následně přišla naše mizérie ve trojicích a v singlu. Nicméně, Spilka zatáhl za záchranou brzdu a urval na svojí stranu bod v trojici proti Chalupovi. Za stavu 3:4 jsme šli do odvetných dvojic, které jsme od začátku série měli poměrně silné. Ani jednu jsme bohužel na svojí stranu neurvali. Mrzí mě, že já a Kolenský si nepohlídáme stav 3:8 a prohrajeme. Pro nás je nohejbalová soutěž u konce,“ litoval pop utkání kapitán Čelákovic Martin Flekač. „Touto cestou chci popřát Startu hodně úspěchů v dalších bojích. Zároveň bych vyzdvihl bezchybný výkon rozhodčích Rypky a Sochora,“ dodal kapitán.

Sled zápasů: 0:2, 3:2, 3:4, 5:4. Čelákovice: Spilka, Flekač, Kolenský, Holas, Bareš, Löffelmann, Čuřík, D. Matura, Nesládek, Šafr, Hejtík.

Druhé čtvrtfinále

SKN Žatec - Liapor Karlovy Vary 2:5, na zápasy 1:2

O sestup

TJ Plazy - Austin Vsetín 3:5, na zápasy 0:2

Semifinále 23. září

MNK mobilprovas Modřice – SK Liapor Karlovy Vary

TJ AVIA Čakovice – SK Start Praha