České Budějovice - Čelákovice 1:4 na zápasy 0:2

Do utkání vstoupili hosté výborně, hned v první dvojice Seidl, Löffelmann bez větších problému vyhrála 0:2. Do další výherní dvojice nastoupil Jedlička a T. Matura, kteří také pokořili soupeře 0:2, s lepší koncovkou, sety byly totiž dvakrát 9:10. Do první trojice nastoupil Seidl, Löffelmann, Jedlička, a opět jasně vyhráli 0:2. Do singlu byl nominován Jedlička, který podlehl po setech 10:5 a 10:8 domácímu Chvátalovi 2:0. V poslední trojici, ve složení Löffelmann, Seidl, T. Matura, byl zápas trochu těžší. Po výhře v prvním setu 5:10 nezvládli koncovku druhého a tak se rozhodovalo ve třetím. Ten byl dobře rozehraný a po konečném stavu 7:10 vyhráli nakonec 1:2.

„Dařilo se nám hlavně ve dvojkách a když jsme přidali další bod výhrou v odvetné trojce, bylo vymalováno. I bez neúčasti našich opor Nesládka a D. Matury jsme odvetu zvládli na jedničku,“ zhodnotil zápas kapitán Čelákovic Tomáš Loffelmann.

Sled zápasů: 0:3, 1:3, 1:4. Čelákovice: Seidl, Loffelmann, T. Matura, Jedlička.