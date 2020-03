Ze šikovné poděbradské gymnastky se stala velice úspěšná skokanka o tyči. Řeč je o Viktorii Ondrové, která dokázala získat svým skokem titul mistryně České republiky s novým rekordem v kategorii žactva.

Atletka Viktoria Ondrová z Poděbrad | Foto: Foto: archiv sportovkyně

K atletice se Viktoria Ondrová dostala vlastně přes sportovní gymnastiku. „Všechno začalo tak, že trenérův syn nastoupil do Sokola na gymnastiku. Postupem času, kdy se na něj chodil dívat, jak mu to jde, si mě tam všiml a nabídl mi zkusit skok o tyči. Možná i vzhledem k mému vzrůstu, ale určitě bylo velké plus, že mám desetiletou gymnastickou průpravu,“ popsala mladá a talentovaná sportovkyně z Poděbrad.