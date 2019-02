Semice -Nově vzniklé hřiště na plážový fotbal v Semicích, přivítá příští týden, na slavnostním zahájení reprezentaci České republiky.

Nové hřiště na plážový fotbal v Semicích. | Foto: Foto: Jana Kuklová

Ta se utká s borci beach club Polabí. Pro český výběr to bude poslední přípravné utkání před odletem do Španělska na kvalifikaci o MS.

Na tomto hřišti se také uskuteční první ročník nově vznikající Polabské ligy. Začátek soutěže je plánován na konec června. Hrát se bude podle oficiálních pravidel 4+1 a startovné prvního ročníku je zdarma.

Hlavní cenou provítězné družstvobude deset sudů pěnivého moku. Na jedno utkání může být na soupisce 10 hráčů. Družstva, která mají o soutěž zájem se mohou hlásit do 15.6. na tel. čísle 721249017 nebo na mailu: beachpolabi@seznam.cz.