Rožďalovice -Dvanáctiletá plavkyně Jolana Hojsáková z Rožďalovic sklízela v poslední době řadu úspěchů. Bývalá členka plaveckého oddílu Lokomotiva Nymburk působí nyní v barvách Mladé Boleslavi.

Jolana Hojsáková získala na mistrovství republiky pět zlatých medailí | Foto: Foto: sportovkyně

V minulých dnech bojovala Hojsáková na Letním mistrovství republiky v Kopřivnici, kde skončila pětkrát na prvním místě a jednou byla druhá. „Ve všech startech jsem navíc zaplavala osobní rekordy,“ radovala se mladá závodnice. V Kopřivnici navíc splnila čtyři limity do české reprezentace mladšího žactva.

Na Olympiádě dětí v Táboře si vedla podobně, když byla třikrát zlatá a jednou stříbrná. Zde pokořila svůj osobní rekord jednou. „Víc si ale asi cením těch titulů mistryně republiky. Ty jsou důležitější,“ řekla Hojsáková, která má v plavání i další cíle. „V pozdějším věku bych se ráda dostala na mistrovství Evropy. To mě bude ale stát hodně úsilí a bude to velká dřina.“

Jolana trénuje každý den. Od pondělí do pátku dvě hodiny odpoledne, navíc v úterý a ve čtvrtek hodinu ráno. „A když nejsou o víkendu závody, tak ještě dvě hodiny v sobotu,“ dodala úspěšná plavkyně, které už nezbývá čas na další záliby. „Další koníčky už vlastně nemám. Na ostatní není čas. Trochu času mi zbývá na školu, skloubit se to dá,“ uvedla sportovkyně z Rožďalovic.

A jaká je její nejoblíbenější disciplína? „Je to 400 a 800 metrů kraul. A právě na čtyři sta metrů jsem se dostala do reprezentace,“ řekla Hojsáková.

Jolaniny úspěchy samozřejmě prožívají i rodiče, kteří musí mít v poslední době velkou radost z jejich úspěchů. „Říkali, že je to dobré, že se mi to povedlo. Mají určitě velkou radost,“ dodala plavkyně.