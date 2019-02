Hradištko - V sobotu 9. února proběhne v Hradištku u Sadské první parkurové kolo 6. ročníku Zimního jezdeckého poháru ČJF. O účast v něm je nebývalý zájem, na seznamu je před uzávěrkou přihlášek přes 200 startů. „To je nejlepší začátek,“ říká Josef Malinovský.

Jan Štětina při loňském závodě v Hradištku. | Foto: Josef Malinovsky

Rozpis prvního parkurového kola domácí zimní série nabízí celkem sedm soutěží. Tři jsou určené pro jezdce na pony včetně parkuru stupně LP bodovaného do žebříčku Zimního jezdeckého poháru České jezdecké federace.

Na účastníky Malé túry seriálu čeká kurz s překážkami do 115 centimetrů. V soupisce je více než čtyřicet dvojic. První start v seriálu si nenechá ujít vedle dalších i jezdec roku 2018 ve všestrannosti Miloslav Příhoda, chybět nebude ani úspěšná parkurová jezdkyně Tereza Mücková. Do Hradištka zavítá také vítěz finále Českého skokového poháru 2018 Ondřej Pospíšil. V přehledu přihlášek jsou i další známá jména, třeba Kateřina Mestenhauserová či Denisa Vegrichtová.

Trio Příhoda, Mücková a Pospíšil se představí rovněž v nejvyšší soutěži dne zařazené do Velké túry. Tou bude parkur stupně S* s překážkami vysokými 125 centimetrů. Všestranný jezdec roku 2018 Miloslav Příhoda bude sedlat Quibconu, Carmana a Magica. Tereza Mücková přihlásila do vrcholu mítinku Elusu W Karsit a Le Bo Jangle Karsit a Ondřej Pospíšil se představí s Calmem a Reo. Dále se mohou fanoušci těšit na Matouše Kořínka s Casiem či Dušana Simovského na Zero Waste a další.

Celkem diváci uvidí přes 200 startů, což je dosud nejsilnější startovní pole v rámci prvního parkurového mítinku v kalendářním roce. „Je to skvělý začátek, zatím nejlepší v šestileté historii seriálu. Svého času jsme s organizátory dílčích kol doufali, abychom se přehoupli při prvních závodech přes 100 startů. Vloni jsme byli nadšení, když jsme se dostali přes 150 odjetých parkurů. O to víc nás těší takovýto začátek sezony 2019. Samozřejmě doufáme, že alespoň podobná účast bude i na dalších pohárových mítincích v Královicích u Slaného a v Tlumačově,“ konstatuje Josef Malinovský z Jezdeckého klubu Jezdci.cz, který je ve spolupráci s Českou jezdeckou federací vyhlašovatelem seriálu a pořadatelem finále v Královickém dvoře. To se uskuteční v druhé polovině března v rámci Jezdeckého festivalu sdružujícího celkem čtyři ze sedmi disciplín pod hlavičkou ČJF.

Vítěz každé ze tří seriálových soutěží si zapíše v Hradištku příděl prvních dvaceti bodů do žebříčku seriálu. Právě pořadí jezdců v žebříčku určí v závěru letošního ročníku Zimního jezdeckého poháru České jezdecké federace dvacítku finalistů. Ti se v sobotu 23. března utkají při Jezdeckém festivalu v Královicích u Slaného o titul celkového šampiona seriálu.

Finále budou předcházet společně s blížícími se závody v Hradištku čtyři parkurová kola. Skákat se bude ještě 24. února a 10. března v Královicích a 16. března v Tlumačově. Kompletní informace o Zimním jezdeckém poháru najdete na adrese www.jezdeckypohar.cz.

Josef MALINOVSKÝ