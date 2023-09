Svou sezonu zahájil tým mladších žáků poděbradského házenkářského klubu, když pod trenérským vedením Dalibora Macana pořádal úvodní kolo podzimní části Středočeské ligy mladších žáků. A byl to úspěšný start, tým uhrál dvě výhry.

Z házenkářských utkání poděbradských mladších žáků | Foto: Házená Poděbrady

Samotná soutěž – Středočeská liga mladších žáků - má pro letošní ročník celkem osm účastníků, kteří jsou v podzimní části rozdělení do dvou čtyřčlenných skupin. Ve skupině A na sebe narazí chlapecká družstva Házená Poděbrady, Handball Úvaly A, Sokol Bělá p. Bezdězem a Auto Škoda Mladá Boleslav. Ve skupině B pak své síly změří Jiskra Zruč n. S., Handball Úvaly B, Házená Mělník a HC Kolín. Mimo to se ještě hraje tzv. skupina Mix, kde na sebe naráží smíšená družstva dívek a chlapců, kde jsou účastníky Lions Hostivice, Sparta Kutná Hora, Sokol Kostelec n. L., Sokol Libčice n. Vlt. a Spartak Příbram. Mimo to se ještě hraje „samostatná“ soutěž mladších žákyň za účasti týmů Házená Poděbrady, Sokol Bělá p. B., Házená Mělník, TJ Turnov, SK Hudlice a Auto Škoda Mladá Boleslav.

Na nově otevřeném venkovním hřišti sportovního areálu Ostende měli poděbradští mladší žáci možnost odehrát celkem tři utkání, když soupeři jim byly týmy Auto Škody Mladá Boleslav, Handball Úvaly a Sokola Bělá pod Bezdězem. Na turnaj byla nominována jedenáctičlenná sestava, s tím, že do tohoto turnaje byl také nominován nový člen týmu mladších žáků (Jiří Potměšil).

V prvním utkání narazili poděbradští házenkáři na velice ambiciózní družstvo Mladé Boleslavi, které má ve své středu velice šikovné chlapce. Ti se zpočátku utkání mnohem lépe vypořádali s kluzkým povrchem zapříčiněným nočním deštěm a ještě ve 2. minutě druhého poločasu vedli v poměru 4:7. Pak však přišlo opravdové probuzení poděbradského týmu, což znamenalo jedenáctibrankovou šňůru v řadě bez inkasovaného gólu a konečný stav utkání 15:7 ve prospěch domácího týmu. Brankově se v tomto utkání nejvíce dařilo triu Mikuláš Beran, Kristian Macan a Štěpán Cícha. Ve druhém poločase tým podržel v brance Adam Bradna, když inkasoval pouze jeden gól.

Ve druhém utkání Poděbradští narazili asi na nejlepší klub ve Středočeském kraji, co se týče výsledků napříč všemi kategoriemi, tudíž je čekal velice těžký soupeř, Handball Úvaly A. Tento tým se prezentuje velice rychlou a agresivní házenou při které padá velmi mnoho branek. Nejinak tomu bylo také v tomto utkání, nicméně k velice rychlému a na branky požehnané utkání přispěly také domácí hráči. Velice dobře se vypořádali s vysunutou a aktivní obranou soupeře, díky čemuž téměř v celém utkání stále vedli. Konečný výsledek 22:16 ve prospěch domácího týmu je toho důkazem. Střelecky se kromě předchozí trojice dokázal prosadit také Daniel Urban.

V posledním utkání turnaje narazili Poděbraďáci na družstvo Sokola Bělá p. B., které disponuje hráči, kteří mají podobné zkušenosti jako poděbradští házenkáři. V zápase bylo skóre dlouho velice vyrovnané, nicméně na začátku druhého poločasu domácí utekli na rozdíl dvou a tří branek. V úplném závěru utkání jim ale došly síly, což nakonec znamenalo velice krutou porážku o jednu branku 12:13.

V průběhu celého turnaje se v domácí brance představil brankař Adam Bradna, který zatím nemá nikoho, kdo by mu kryl záda. Z čeho mají trenéři velkou radost, je fakt, že v útočné fázi se střelecky dokázala prosadit hned šestice poděbradský házenkářů, nejvíce Kristian Macan s třinácti brankami, dále Mikuláš Beran (11), Daniel Urban (8), Štěpán Cícha (7), Filip Urbánek (6) a první tři branky v kariéře vstřelil Jáchym Veselý. Dále do jednotlivých utkání zasáhli Petr Továrek, Jakub Bradna, Ondřej Škopek a Jiří Potměšil.

Další turnaj sehrají poděbradští mladší žáci v rámci dalšího kola Středočeské ligy 7. října 2023 v Bělé p. Bezdězem.

NÁBOR

Do týmu mladších žáků (r. 2011-2012) probíhá celoroční nábor. Více informací získáte na klubovém webu hazenapoděbrady.cz, případně telefonním čísle 603 343 096.