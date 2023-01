V kategorii 8 - 10 let si stříbrnou medaili vybojovala Klaudie Kadlecová. Ve stejné kategorii poprvé soutěžila i Eliška Podhajská a hned vybojovala účast ve finále. V kategorii 11 - 13 let se poděbradským holkám ani lépe dařit nemohlo. První dvě medaile si přivezla právě děvčata z lázeňského města. Zlatou si tentokrát vybojovala Míša Pospíšilová a stříbrnou Anna Vaněrková. V kategorii 14 - 16 let si ve finále zacvičila Tereza Pospíšilová.