Bez větších problémů a díky skvělému startu do utkání si dokráčeli pro vítězství. Nohejbaloví dorostenci Čelákovic zvítězili v dalším kole dorostenecké ligy skupiny B nad Modřicemi na jejich kurtech.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Modřice - Čelákovice 2:5

Čelákovičtí dorostenci vlétli do zápasu jako uragán a vedli již 0:5. První dvojka Mlejnek, Kalous se musela trochu zapotit, aby získala první bod a to po zcela vyrovnaných setech dvakrát 9:10. Druhá Seidl, T. Matura svůj zápas zvládla do pohody a po setech 6:10 a 7:10 zvýšila vedení na 0:2. Dařilo se i nadále a v jediném třísetovém zápase si sestava Seidl, Mlejnek a Kalous pohlídala třetí set a zvýšila na 0:3. V singlu si T. Matura doslova pohrál se svým soupeřem v prvním setu 3:10. Ve druhém domácí Sluka více zabojoval, ale dosáhl jen na zisk sedmi bodů. V odvetné trojce Seidl, T. Matura, Kalous jasně přehráli domácí sestavu 5:10 a 6:10 a připsali si pátý bod. V odvetných dvojkách se již hostům nevedlo a sestavy T. Matura, Seidl a Mlejnek, Kalous shodně prohráli ve dvou setech 10:9 a 10:8.

„Domácí tým byl bez dvou klíčových hráčů - Kolouch zranění a Svoboda zápas s A týmem ve Varech. Začátek utkání nám vyšel bezvadně a vedli jsme 5:0. Pak jsme ztratili koncentraci a závěrečné zápasy dvojic urvali domácí,“ zhodnotil zápas kapitán Čelákovic Filip Seidl.

Sled zápasů: 0:5, 2:5. Čelákovice: Seidl, T. Matura, Mlejnek, V. Kalous.