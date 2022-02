V první utkání turnaje bylo Poděbradům za soupeře družstvo Sokola Úvaly, které ve své středu mělo jedince, kteří již s velkou házenou mají zkušenost, nicméně díky zaujetí do hry celého poděbradského týmu to nebylo až tak znát. V průběhu celého zápasu mohli být diváci v hale svědky velkého množství povedených útočných akcí či pěkných zákroku brankářů. Podobný průběh měla i další dvě utkání, tedy s týmy Házená Mělník a domácího Sokola Bělá. V brance se průběhu turnaje střídali u chlapců Adam Bradna a u dívek Jana Pýchová, a nutno konstatovat, že předvedli celou řadu pěkných zákroků a aktivně se zapojovali do hry.

„U družstva dívek zaslouží pochvalu za předvedenou hru všechny zúčastněné aktérky, když pozici křídel a pivotky si postupně vyzkoušela Nikola Festová, Andrea Brožová a Aneta Navrátilová. Na pozicích spojek si v tomto turnaji zejména zahrály Eliška Teperová, Lucka Brožová a Anežka Thérová. Nadále budeme obsazení jednotlivých postů v jednotlivých turnajích pravidelně měnit. Střelecky se v tomto turnaji dokázaly nejvíce prosadit Anežka Thérová a Eliška Teperová,“ komentoval turnaj Tomáš Vejvar, trenér poděbradského oddílu.

FOTO: Mladí házenkáři si v rámci turnaje vyzkoušeli dovednostní soutěže

Ještě větší překvapení pro poděbradské trenérské duo bylo vystoupení družstva chlapců, které odehrálo všechna svá utkání v obrovském tempu a zejména trio Štěpán Cícha, Mikuláš Beran a Kristian Macan bylo díky své rychlosti pro své soupeři absolutně k neudržení a dokázali vstřelit velké množství branek. „Také další členové týmu Adam Pošík, Ondra Škopek a Jakub Bradna postupně plnili pokyny trenérů, jak v obranné, tak útočné fázi,“ těšilo trenéra.

„Všechny děti zaslouží velkou pochvalu za bezproblémové zvládnutí změn v pravidlech velké házené, které jsou značně odlišné pravidel v miniházené.

Velké poděkování také patří rodičům a fanouškům, kteří malé poděbradské házenkáře a házenkářky během celého turnaje hlasitě podporovali,“ uvedl Vejvar.

Klub stále přijímámá nové členy, tréninky v zimním období probíhají dle kategorií a v následujících dnech v týdnu

Kategorie Dívek – mladší žákyně (ročníky 2009 - 2011)

hala UJOP pondělí a čtvrtek 16:00 - 17:30 hod

Kategorie Dívek - mini (ročníky 2012 - 2014)

hala UJOP pondělí a čtvrtek 16:00 - 17:30 hod

Kategorie mladšího žactva (ročníky 2009-2010)

Městská sportovní hala pondělí 18:00 - 19:30 a úterý 16:00 - 17:30 hod

hala UJOP pátek 17:30 - 19:00 hod

Kategorie mini žactva (ročníky 2011-2012)

hala UJOP úterý 16:00 - 17:30 hod

hala UJOP pátek 16:30 - 17:30 hod

Kategorie přípravky (ročníky 2013-2014)

hala UJOP úterý a pátek 16:00 - 17:30 hod

Pozvánka

Klub Házená Poděbrady pořádá v Městské sportovní hale přípravný turnaj miniházené 4+1, koná se v sobotu 26. února.