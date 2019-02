Milán – Kanoista Martin Fuksa z Nymburka se stal poprvé v kariéře mistrem světa. Na šampionátu v Miláně zvítězil na neolympijské trati 500 metrů. Čtyřkajak Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostál, Jan Štěrba obsadil při obhajobě titulu v olympijské disciplíně 1000 metrů třetí místo.

Kanoista Martin Fuksa se stal poprvé mistrem světa na 500 metrů. | Foto: ČTK/PR/Roháčková Ivana

Čeští reprezentanti tak získali na MS čtyři medaile stejně jako loni v Moskvě a vybojovali šest míst pro hry v Riu de Janeiro příští rok.

Dvaadvacetiletý Fuksa obhájil stříbro na kilometru, na poloviční vzdálenosti vylepšil třetí místo z Moskvy. Druhého Moldavana Olega Tarnovschiho porazil po výborném finiši o 666 tisícin sekundy.

„Tenhle titul mi chyběl. Vše, co dělám, dělám pro to, že chci stát na stupních vítězů. A to, že teď mohu stát úplně nejvýše, je naprostá paráda," řekl spokojený Fuksa v cíli.

Skutečnost, že uspěl na neolympijské trati, neřešil. „Teď jsme na mistrovství světa a titul může člověk získat i na neolympijské trati. Neberu to méně, i když vím, že někdo to tak hodnotí. Titul mistra světa mi už nikdo nesebere, radost je to stejná. A já jsem rád za každou medaili," uvedl Fuksa.