Stejně jako v Poděbradech, tak i po celé zemi odstartuje hlavní závod ve stejný čas, a to ve 14 hodin. Věříme, že letos společně vyběhneme vstříc oslavám tak, jak si toto významné výročí v dějinách naší země zaslouží. Přidejte se i vy a zaregistrujte se na https://www.behrepubliky.cz/podebrady/r59.

„Těší nás, že se zapojují města a obce napříč celou republikou a také české komunity a sokolové v zahraničí, kteří udržují výročí roku 1918 stále v živé paměti. Věříme, že si také zde v Poděbradech běh všichni užijí a stanou se nedílnou součástí Sokolského běhu republiky i do jeho dalších ročníků,“ říká za pořadatele Sokol Čertovka Martin Duka.

Báječně si můžete zaběhat i s kamarády, Sokolský běh republiky je zkrátka pro všechny, bez omezení věku či zdatnosti. Navíc v rámci registrací budete mít možnost finančně podpořit mladého bratra Adama, který trpí dětskou mozkovou obrnou. Během tak můžete přinášet radost nejen sobě, ale také těm, kteří to nejvíce potřebují.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.