Nymburk – Před pár dny se stal mistrem světa. Triumf ale zatím ještě neoslavil. Kanoista nymburské Lokomotivy ONDŘEJ PETR využívá k tréninku každou volnou chvíli. A jeho pocity v cíli zlatého závodu? Byly smíšené. „Po projetí cílem jsem vlastně ani netušil, na kolikátém místě jsem se opravdu umístil, jelikož jelo více kategorií současně," objasnil nymburský borec.

ONDŘEJ PETR (vpředu), kanoista nymburské Lokomotivy, se stal mistrem světa v maratonu | Foto: Foto: sportovce

Stal jste se mistrem světa. Zkuste přiblížit čtenářům, jaké jste zažíval pocity v cíli těsně po závodě?

Pocity byly smíšené, a to z důvodu, že po projetí cílem jsem vlastně ani netušil, na kolikátém místě jsem se opravdu umístil, jelikož jelo více kategorií současně. Jediný dobrý pocit v tuto chvíli jsem měl z toho, že loňský vítěz evropského šampionátu dojel až za mnou.

Jak vůbec celý závod vypadal?

Protože kanoistický maraton trvá téměř dvě hodiny, únava a bolest se samozřejmě dostaví vždycky. První polovina závodu byla těžká, vlny, proud, mělčiny a bahno. Nic z toho, na co jsme v Nymburce na Labi zvyklí, ale podmínky byly pro všechny stejné. Ve druhé půlce maratonu jsem se psychicky zklidnil, na podmínky si zvykl a závod si užil až do konce (úsměv).

Takový obrovský úspěch se musí pořádně oslavit. Jak vypadaly oslavy vašeho triumfu?

Oslava nebyla zatím žádná, ale s blížícím se podzimem a koncem sezony se jistě nějaká ta příležitost najde (smích).

Jak vypadá příprava rychlostního kanoisty před závody?

K tréninku se snažím využívat každou volnou chvíli. Pokud mi to pracovní příležitosti dovolí, snažím se trénovat především se skupinou vrcholových kanoistů v čele s Martinem Fuksou. Kromě tréninku na vodě má příprava obsahuje také čas strávený v posilovně a samozřejmě nesmím zapomenout na běh. Pracuji v Poděbradech, a tak cestu domů využívám k tréninku a občas běžím.

Byla příprava nějak speciální před mistrovstvím světa?

Trénink na kanoistický maraton je specifický tím, že se musí najezdit spousty kilometrů, je také potřeba trénovat obratnost jako je běh s lodí, nastupování a vystupování z kanoe.

Co vás baví kromě kanoistiky? Máte čas na další koníčky a záliby?

Na další koníčky moc času nezbývá. Ale rád se projedu na kole a taky s kluky na dračí lodi. Ostatní čas se snažím věnovat rodině .

Vrcholem sportovců je stát na stupni nejvyšším a vy jste to dokázal na světovém šampionátu. Splnil jste si sen mnoha sportovců. Jaké jsou vaše další cíle?

Asi každý mladý sportovec sní o tom, že by chtěl vyhrát mistrovství světa nebo olympiádu. Já jsem si svůj dětský sen splnil částečně až na konci své sportovní kariéry. Další cíle zatím nemám, ale pádlovat mě baví, tak se klidně může stát, že si to někdy rád zopakuji.

A cíle mimosportovní?

Hlavním cílem je dobře vychovat své dvě dcery. A přál bych si, aby si vybraly nějaké sportovní odvětví, ve kterém by byly úspěšné. Samozřejmě bych preferoval pádlování, tam bych jim asi nejvíce pomohl, ale to je samozřejmě na nich. Ale to jsme zase u sportu (smích). Rád bych také více cestoval.

Toto je váš největší úspěch v kariéře. Jaké máte ale další úspěchy?

Individuální asi ano. Na domácích vodách jsem s Petrem Fuksou, otcem Martina, získal několik titulů Mistra České republiky, a to právě převážně v kanoistickém maratonu. Bohužel na mezinárodní závod se nám nikdy vyjet nepodařilo. Na dračí lodi jsem s nymburskou posádkou už světový titul slavil.

Nyní jste se stal mistrem světa. Budete mít vůbec ještě motivaci závodit dál?

Již delší dobu jezdím hlavně pro radost a ani tento úspěch na tom nic nezmění. Nejsem nejmladší, ale právě tento závod mi ukázal cestu, že závodit se dá i po čtyřicítce. Těší mě třeba i to, že si mohu porovnávat síly s kluky třeba i o osmnáct let mladšími.