Jak nyní probíhá váš tréninkový proces? Na co se hlavně připravujete?

Bohužel mám v poslední době smůlu se zdravím a momentálně už přes měsíc léčím zánět v noze. Ale snažím se přiměřeně udržovat v kondici posilováním a jízdou na kole.

Musí být hodně psychicky náročné, když jenom trénujete a nemůžete na závody. Jak to zvládáte?

Je to velmi těžká situace pro všechny sportovce, ale pro běh mi to nepřijde tak ztěžující, jelikož sám v lese se dá běhat pořád. Makám rád, takže jsem vlastně byl nadšený, že mám více času na přípravu a po zranění se to bude mě osobně hodit ještě více.

Co vás karanténa naučila?

Ujistil jsem se v tom, jak důležitou složku v mém životě tvoří sport a že být víc, než den zavřený doma není nic pro mě.

Měl jste během sportovního volna možno dělat věci, ke kterým se nedostanete během „normálního“ režimu?

Ano. Jelikož teď mám volnější režim, tak jsem rád, že mám více času pro sebe a mohu se zlepšovat i v jiných věcech.

Atletiku také provozuje váš bratr Lukáš. Trénovali jste spolu během karantény nebo jste tu možnost neměli?

Ta možnost tady byla, a jelikož Lukáš nemohl s tréninkovou skupinou odletět do USA kvůli koronaviru, tak jsem se těšil, že budu moct trénovat s ním. Ale kvůli zranění nemohu.

Máte za sebou hned několik velkých úspěchů. Který je pro vás ten největší?

Hrozně si cením všech mých úspěchů na Mistrovství České republiky, protože tam jsem cílil už od dětství. Ale nejvíce mě překvapilo čtvrté místo na Mistrovství Evropy do sedmnácti let, jelikož do té doby jsem se ani na žádnou větší zahraniční soutěž nedostal. A následná nominace na světové Olympijské hry mládeže v Buenos Aires byla pro mě v tu chvíli něco neskutečného a hrozně mě to nakoplo do další práce.

Jaké jsou vaše sportovní cíle? Čeho byste chtěl dosáhnout?

Rád bych se atletice věnoval co nejdéle, a to na profesionální úrovni. Můj sen je účast na olympijských hrách. Rád bych se postavil na startovní čáru s těmi nejlepšími z celého světa.

Zkoušel jste v dětství nějaké jiné sporty nebo jste se vrhnul rovnou na atletiku?

Nejdříve jsem hrál fotbal, který mě strašně bavil. Ale vše se zlomilo ve dvanácti letech, kdy se mi zalíbilo, jak je můj bratr Lukáš v atletice úspěšný.

Co vás na atletice nejvíce baví?

Rád nacházím své hranice a překonávám je. Na atletických závodech je vždy skvělá atmosféra, která mě taky žene dopředu.

VIZITKA

Bydliště: Nymburk

Narozen: 1. června 2001 v Nymburce

Škola: SPŠ strojnická na Praze 1

Znamení: Blíženec

Další oblíbené sporty: cyklistika, plavání, běh na lyžích

Oblíbené jídlo: mám rád pestrou stravu, ale dost jsem si oblíbil ryby

Oblíbené pití: ovocný džus, čaj

Oblíbený film: Orel Eddie

Oblíbená hudba: každá, co mi vyhovuje do rytmu běhu