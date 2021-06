Čakovice - Čelákovice 6:4

Hosté nevstoupili do utkání dobře a během úvodních minut prohrávali 4:0. Pak však zvedli hlavu a neuvěřitelně dokázali srovnat na 4:4. V závěru jim ale došly síly a oba body přenechali soupeři. Ctí jim muže být, že zapracovávají do sestavy dorostence, kterým se tato skutečnost bude určitě hodit do dorostenecké soutěže.

„Náš tým čeká generační obměna, tak někteří hráči měli první start v extralize a to hned proti nejlepšímu týmu v republice,“ uvedl po utkání kapitán čelákovického týmu Martin Spilka. „Začátek byl z naší strany trošku křečovitý. Ale jsem rád, že máme na čem stavět. Kdyby bylo trošku více štěstíčka, tak si přivezeme bod. Ale i tak jsem spokojený. Nemyslím si, že z Čakovic se budou jen tak vozit body,“ zhodnotil zápas kapitán Spilka.

Sled zápasů: 4:0, 4:4, 6:4. Spartak Čelákovice: Spilka, Flekač, Kolenský, Holas, Bareš, Nesládek, Seidl, Loffelmann, Čuřík. Nejlepší hráč: Spilka.