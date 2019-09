Sedmičkový tým Rugby Clubu Poděbrady se již třetím rokem účastní série turnajů Český pohár 7s, které se hrají po celé republice. Letos se RC Poděbrady podařilo získat pořadatelství jednoho z těchto turnajů a díky tomu se v neděli 22. září poděbradští rugbysté soutěžně představí poprvé na domácí půdě.

Turnaj bude odehrán na tréninkovém hřišti SK Bohemia Poděbrady, výkop prvního zápasu je naplánován na 11 hodin dopoledne.

O co se bude hrát? Samozřejmě že o body, ale také o trofej, a to ne jen tak ledajakou. Kdo jiný mohl navrhnout a vyrobit trofej pro historicky první klání „barbarských gentlemanů“ v Poděbradech, než sklárny Crystal Bohemia Poděbrady. „S Josefem Ševčíkem, který pracuje ve sklárnách jako šéfdesignér se znám mnoho let a hned jak nám bylo potvrzeno pořadatelství turnaje, jsem ho oslovil s tím, že bychom byli rádi, aby si vítěz turnaje z Poděbrad odnesl něco speciálního, a ne jen nějaký tuctový pohár z obchodu se sportovními trofejemi. Hned jak mi ukázal první skicy, věděl jsem, že to byla správná volba,“ vysvětluje Viktor Molhanec z RC Poděbrady.

Vítěz turnaje si proto odnese nádhernou originální trofej z olovnatého křišťálu, kterou do turnaje poděbradské sklárny věnovaly. „Za to jim patří vřelé poděkovaní,“ přidal Molhanec.

Během turnaje bude u hřiště k dispozici infostánek RC Poděbrady, kde členové klubu rádi poskytnou informace o trénincích a k mání bude také klubový merchandise, jehož zakoupením můžou fanoušci klub podpořit v jeho činnosti. O občerstvení se po celou dobu bude starat tým restaurace Sotto Ponte, takže se všichni můžou těšit na dobroty z rukou prezidenta Rugby Clubu Poděbrady Jakuba Paruse. „Bude to fajn, mít možnost prezentovat na domácí půdě činnost klubu. Do organizace se zapojili i členové oddílu touch rugby, takže to bude klubová záležitost v pravém slova smyslu. A o tom je rugby především“, dodává Molhanec.

Podrobné informace o turnaji jako přihlášené týmy, rozpis jednotlivých zápasů atd. budou zveřejněny na Facebookovém profilu RC Poděbrady v průběhu září.