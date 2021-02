I v těžké době během koronavirové pandemie je možné sportovat. Jak jsou na tom členové Sokola Milovice?

Každý se snažíme individuálně, jak to jen jde. Několik sokolských nadšenců založilo nový oddíl Otužilci a buď jezdí společně nebo si vzájemně sdílejí ledové zážitky z koupání venku. Někteří už se tak otužili, že vydrží deset minut ve vodě, i když většina z nich se otužovali ještě před pandemií, tak je to prostě tak, že je to vedle běhu takovým covidovým trendem. Takže i naši členové nejen aktivně běhají, otužují se. Někdo zase cvičí doma, jiní zase chodí na procházky, běžky nebo jezdí na kole.

Vy jako Sokol momentálně nabízíte program Diagnostika těla. O co vlastně jde?

Diagnostika je podrobná analýza tělesného složení. Pomáhá s vysokou přesností zjistit složení těla , množství svalové hmoty a konkrétně další hodnoty. Pomocí speciální diagnostické váhy a programu v počítači lze veškerá data uchovávat a porovnávat v časovém rozmezí, plánovat jídelníčky nejen na redukci, ale třeba také na vyrovnání výživových hodnot nebo zvýšení svalové hmoty, přípravy tréninkových programů, preventivně odhalit rizikové faktory apod. Diagnostika probíhá na speciální váze Tanita pomocí dvanácti elektrod (čtyři dotykové body na nohách – Bioimpedanční analýza a osm dotykových bodů na dlaních – Segmentální analýza). Analyzovaný stojí na čtyřech plochách pro chodidla na váze a jemně tlačí rukama elektrody, které jsou pohodlně uloženy na zasunovacích kabelech. Váha poté zašle slabý signál z osmi elektrod z paží a nohou skrz tělo. Odpor tohoto měření (BIA) je poté dosažen do vzorců ke zjištění přesných a osobních tělesných dispozic.

Jaký je zájem veřejnosti o tento projekt?

S diagnostikou jsme poprvé začali přesně loni v únoru 2020, kdy jsme zorganizovali v Sokolské tělocvičně veřejnou akci Den prevence, kde jsme kromě této diagnostiky nabízeli také podologii, optiku a zdravotní tělesnou výchovu. O diagnostiku byl velmi velký zájem a to jak od sportovců, veřejnosti, tak i seniorů. Proto jsme se chtěli tuto aktivitu nabízet častěji a zabývat se jí pravidelně, tedy kdyby nebyla opatření, která jsou. Nicméně i tak jsme stihli diagnostikovat velkou část členů v rámci naší jednoty, rodinné příslušníky, veřejnost nebo i některé zaměstnance úřadu města Milovice včetně pana starosty.

Jak jste na tom s podobnými věcmi vy osobně?

Zkušenosti mám osobně již pár let zpět, kdy jsem ještě před dokončením vysoké školy vytvořila několik jídelníčků a většina z klientů úspěšně zhubla nebo změnila svůj životní styl. Někteří si svůj cíl splnili, bohužel také někteří se pak po čase zase vrátili zpět do svého zajetého stylu, což už pokaždé neovlivním a je to logické.

Vypadá to, že vy na úpravu jídelníčku věříte hodně…

Osobní jídelníčky fungují, jsou vypracovány na míru, člověk hlavně musí sám chtít, neměl by ho nikdo nutit, a neměl by ho brát jako krátkodobý dietní plán, nýbrž program na změnu životního stylu, změnu vlastního myšlení o svém těle, aby se změnil celkový postoj klienta k sobě. Umím pomoci vysvětlit, jak tělo pracuje, a aby jídlo nebylo pouze součástí programu pro hubnutí, ale aby bylo vyváženým zdrojem energie a živin pro dlouhodobou a zdravou funkci organismu, do kterého se vrátí spokojenost a harmonie.

Amatérští sportovci to mají v současné době hodně složité. Co byste poradila těm, kteří mají stále chuť sportovat a udržovat se v kondici?

Nejsem člověk, který s oblibou někomu radí, každý jsme jiný. Sami bychom si měli najít, co nám osobně vyhovuje a hlavně dělá dobře. Poslouchat více sebe, netrápit se a nesrovnávat se s druhými, k čemuž nám teď hodně pomáhají sociální sítě. Nehrotila bych aktivity jen proto, že to je aktuálně trend nebo že to dělají momentálně skoro všichni. Pokud něco děláme s odporem nebo pouze vědomě, že bychom měli, tak nepřijde ten důležitý prožitek, nevydržíme u toho a může dojít třeba i ke zranění nikoli ke zlepšení kondice. Tělo se nedá obelhávat a přetěžovat, ani naopak není dobré ho na druhou stran nechat úplně hnít.

Máte přesto nějaké konkrétnější recepty?

Někomu stačí relaxace s hudbou, strečink, pobyt na čerstvém vzduchu v lese, dýchání, sauna, teplá vana, masáž, procházka, někdo je zase výbušný typ a potřebuje výzvy, takže běhá za východem slunce na vrcholy hor, jezdí ve sněhu na kole nebo cvičí v extrémních podmínkách apod. Opravdu mi nepřísluší radit, co by kdo měl dělat, když chce sportovat a udržovat se. Myslím, že jakákoli činnost, která vám bude dělat dobře, je pro tělo prospěšná. Mějte se rádi a mějte rádi své rodinné blízké, kteří vám dělají to zázemí, abyste se cítili dobře a mohli jste dělat, co vás těší. Říká se to lehce, já vím. V kondici nás udržuje spokojená rodina, práce, zázemí… Když je člověk v prostředí pohody a má zázemí, nemá starosti, že o něco z toho přijde, tak už ten pocit vás udržuje v kondici. Jak se říká, radost a klid v duši je nejlepší lékař a sportovec. Nehledejme štěstí jinde, ale važme si toho, co máme, a važme si sebe, štěstí máte, že jste, tak se sebou pracujte pečlivě. Může se nám to zdát momentálně složité a stále bezmocnější, věřme.

Může mít „sportovní pauza“ velký vliv na další rozvoj u dětí obecně?

Jakákoli pauza ovlivňuje, ať už negativně, tak i pozitivně. Záleží na tom, v jaké fázi ta pauza nastala. Nechci mluvit o vrcholovém sportu, tam každá pauza vrací sportovce zpět na začátek se vším všudy. U dětí obecně je sport a pohyb dlouhodobý problém a nesváděla bych to na loňský a letošní rok s pandemií. Děti sportují stále méně, tato pandemická pauza k tomu jen přispěla a některým dětem to začalo vyhovovat, což je ještě rizikovější. Ani si nepřipouštíme, že je to špatně, je to přece nařízené. Vliv na rozvoj to bude mít obrovský, nemluvím jen o fyzickém rozvoji, ale hlavně sociálním i psychickém. Je mi dětí upřímně líto.

Vy jste v loňském roce získala ocenění Cvičitelka roku. Co pro vás toto ocenění znamená?

Jakékoli ocenění pro jednotu Sokol Milovice je příjemné a osobně nedělám rozdíl, zda je to ocenění individuální nebo kolektivní. Samozřejmě mám velkou radost, nečekala jsem to a obrovsky si ocenění vážím. Musím říct, že když jsem stála na pódiu, chtělo se mi brečet dojetím a v první chvíli jsem byla pyšná na svou rodinu a ostatní, že já tam stojím právě proto, že je kolem sebe mám.

Přesto to bylo „jen vaše“ ocenění…

Já tuto cenu beru jako ocenění nás všech, že jsme všichni dávali do Sokola maximum, co jsme mohli. Bez lidí kolem sebe bych nebyla, kde jsem. Podpora a důvěra rodiny, členů Sokola, města, župy, rodičů dětí, které trénujeme a veřejnosti je jedním z nejdůležitějších motivátorů. A mám radost, když všichni kolem mne jsou pak také spokojení, že se daří. Je to vše kolektivní práce.

Jaké jsou vaše plány pro tento rok?

Plány bychom chtěli mít, ale zatím nevíme, co vlastně bude, takže moc neplánujeme, jako jsme třeba plánovali předloni. Nechci zveřejňovat konkrétní aktivity a data, protože situace je nejasná. Uvidíme. Přání mám, abychom byli zdraví, byli k sobě tolerantní, stále šli vpřed s otevřenou myslí, vážili si sebe i blízkých, dokud to jde. Já vím, že se to říká lehce, sama vím, o čem mluvím.

Olivie RUBÁŠOVÁ

Bydliště: Milovice

Narozena: 23. února 1975

Zaměstnání: Global Sales Manager pro Corinthia Hotels International

Znamení: Ryby

Záliby: rodina, sport, cestování, turistika, vzdělávání, hudba, tanec, hra na klavír, domácí práce

Oblíbené jídlo: nemám jedno oblíbené jídlo, obecně jím v malém množství vše kromě okurky

Oblíbené pití: bohužel musím na sebe prásknout, že Pepsi Cola Max, a čaje

Oblíbený film: Grease (Pomáda), Everest

Oblíbená hudba: jakýkoli žánr, hudbu mám obecně hodně ráda, podle nálady a prostředí. Favoritem je rytmus akrobatického rokenrolu

Hodnoty diagnostiky

• Tělesná hmotnost

• Procento tělesného tuku

• Procento vody v těle

• Svalová hmota (včetně vnitřních orgánů)

• Viscerální tuk (tuk v břišní dutině)

• Hodnocení zdravé úrovně viscerálního tuku

• Hmotnost kostí (minerálů v kostech)

• Bazální metabolismus = kalorický výdej (BMR)

• Metabolický věk (pro osoby ve věku 12-90 let)

• Fyzická kondice (physique rating), somatotyp