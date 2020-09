Čelákovice – Radomyšl 4:2

Domácí vstoupili do zápasu prohrou první dvojky. Vyrovnání se zrodilo v druhé, kde Nesládek se Seidlem vyhráli shodně oba sety 10:6. Následující trojka v sestavě Matura, Seidl, Hejtík si také ve dvou setech poradila s formací hostů 10:8 a 10:8. Jedlička v singlu bojoval, ale ve třetím setu pokazil tři servisy a set prohrál 7:10. Uklidnění do domácích řad přinesla odvetná trojka. V ní střídající Matura dokázal ve druhém setu zablokovat na 10:7 hostujícího smečaře. Ve třetím bodoval na 7:5 a poté na 10:7. Čtvrtý bod vyválčila odvetná dvojka Matura, Hejtík. V prvním setu se hrálo do stavu 8:8 bod za bodem, nakonec domácí vyhráli tento set 10:8. Po prohraném druhém 6:10 se rozhodovalo ve třetím. V něm vedli 9:7, soupeř snížil na 9:8, ale poslední slovo měl Hejtík, který ukončil patou. „Po prohrané úvodní dvojce jsem měl trochu obavy o výsledek, ale kluci otočili v odvetné trojce a potom jsem už věřil v náš úspěch,“ okomentoval zápas vedoucí Čelákovic Radek Šafr.

Sled zápasů: 0:1, 2:1, 2:2, 4:2. Čelákovice: Hejtík, Matura, Nesládek, Seidl, Loffelmann, Jedlička.